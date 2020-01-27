先探／雙王法說會的指標效應

繼大立光法說會後，台積電釋出訊息，其產業地位讓同業難以望其項背，帶動後段封測與高階製程的發展，愛普、精材值得留意。

文／吳禹潼

二○二○年總統大選落幕，緊接著而來的則是台股即將進入農曆年封關，與此同時，台股指標性大廠包括晶圓代工龍頭大廠台積電以及台股股王大立光相繼舉行法說會，成為台股封關前夕的最大亮點。由大立光打頭陣，率先於九日法說會中釋出偏多的樂觀訊息後，台積電也於十六日舉行法說會，由總裁魏哲家、董事長劉德音共同主持，會中釋出先進製程進度及全年營運展望等看法，不僅吸引大多數國內外法人的目光，也牽連了全球半導體產業與相關供應鏈的景氣發展，說是近期最受關注的焦點，真的是一點也不為過。

大立光毛利率衝高

請繼續往下閱讀...

首先來看大立光，根據大立光的自結財報數字來看，去年第四季營收一八三．五七億元，略遜於第三季，但因為高階產品出貨增加，產品組合轉佳，帶動毛利率上揚，一舉突破七成來到七一．一二％，而去年全年稅後盈餘達二八二．六二億元，年增十六％，營收、獲利雙雙創下歷史新高紀錄，ＥＰＳ更是寫下優異的二一○．六九元成績。

展望後續發展，大立光執行長林恩平指出，受惠智慧型手機多鏡頭設計成為未來發展的主流，再加上手機畫素、解析度等相關的規格也跟著不斷升級，未來鏡頭的發展，仍大有可為，其中，大立光的８Ｐ（塑膠鏡片）鏡頭已經處於開發階段，並且配合客戶需求進行設計（Design in），去年第四季已有開始小量出貨，而７Ｐ鏡頭的出貨量也將會有較為顯著地提升，９Ｐ鏡頭也正在積極開發，在產業發展趨勢前景未變的情況之下，未來整體的營運持續維持強勁的態勢。

回過頭來看台積電法說會中釋出的資訊，除了第四季營運優於先前財測數字，毛利率更是一舉衝破五成大關之外，台積電也公布今年第一季的財測數字，由於工作天數較少的關係，今年第一季營收估達一○二至一○三億美元，季減約○．八～一．八％，不過，由於產能利用率將較上季提升，毛利率估計將維持四八．五～五○．五％，營益率則預估三七．五～三九．五％，整體營運可望優於往年同期水準。

另外，魏哲家樂觀預估，今年半導體產業不含記憶體營收有望年增八％，而晶圓代工的產值則預估增加十七％，而台積電因為受惠５Ｇ大爆發的動能拉抬，再加上手機、高速運算等各領域的動能皆十分強勁，因此，旗下七奈米、五奈米等先進製程需求不減反增，台積電今年的營運表現應能優於同業平均水準。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2075-2076合刊號》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載