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Smart智富／用壓歲錢培養孩子正確理財觀

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　張佳瑩

即將到臨的農曆新年，是每個小朋友最期待的節慶，可以開心地放假、享受大餐、重要的是還有紅包可以拿。不過最讓父母傷腦筋的，也是壓歲錢的處理方式。雖然要孩子全數「上繳公庫」也合情合理；但若家中經濟情況許可，也可以透過一些方法讓壓歲錢的運用更有意義。

對家庭而言，壓歲錢就好比「年終獎金」，許多家長會用以讓孩子買「想要」的禮物。不過買多少錢的禮物才適當呢？建議父母利用壓歲錢培養小孩預算控制及延遲等待的能力，建立良好的用錢習慣，會比每年隨機買禮物更有意義。

可以試著讓孩子寫下想買的禮物，以及預計花費的金額與購買時間，再告訴孩子可以領的「收禮金」有多少。例如過年、生日時可能有多少錢？讓孩子看看是否與目標有差距？若是有差距，還可以用哪些方法來獲取額外的零用錢？或是安排延後購買的計畫。

因此父母親要先跟孩子溝通一年中可給大筆零用錢的時機點和金額。當然這要視家庭的經濟狀況、孩子的年齡大小等來調整額度，重點在於讓孩子「明確知道與期待」。就好比大人知道現金流入的時間與金額，可以據此做財務安排。

請繼續往下閱讀...

安排完孩子可以支配的部分，其他存下來的部分又該如何理財？壓歲錢從孩子小時候就能累積，因此最大特點便是「投資期間長」；而投資期間長的最大優勢，是可以「分散市場波動風險，同時善用複利威力」，透過定期定額長期累積，就可以「無痛」為孩子存下第1桶金。

壓歲錢代表長輩對後輩的祝福，運用方式也跟每個家庭的狀況、理財觀息息相關。若妥善運用，便能培養孩子適當的金錢觀念與理財能力。對父母來說，提早為孩子的教育基金做準備，就能減輕未來的教育費用的負擔，一舉數得。(本專欄作者現為國際認證理財規畫顧問（CFP®）台灣理財規畫產業發展促進會理事)

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