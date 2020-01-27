孩子被欺負「老師當眾公審霸凌者」　心理醫師：要溝通而非批判

▲霸凌者、受害者，都應該受到旁人、家長或老師的關心和傾聽。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

近年來「霸凌」已成為各國社會關注的現象，2019年底上映的電影《少年的你》同樣在講述霸凌的故事。對於事件中的各個角色，如霸凌者、被霸凌者及雙方家長等，作為旁人應如何正確對待，北美華人心理醫師表示，首先要先和孩子建立關係，而當事孩子的家長應避免見面，「因為結果可能不會是好的」。

《北美華人圈》訪問了2位孩子有過被霸凌經驗的媽媽，單親媽媽楊冉因為和丈夫分居，因此常在周末接小孩過來住時，常只想到滿足孩子食物和物質上的需求，得知孩子在學校受欺負後的反應，才了解到自己長期忽略和孩子的溝通及關心。

第二位媽媽王仲寧則認為，因為自己母親也是學校老師，母親以前面對霸凌的相關情況，都會選擇在早上上課前，將霸凌人的孩子叫起來，當眾曝光孩子的行為，讓孩子知道自己錯，並且為此感到羞愧，事情就解決了。

對此，心理醫師陳靜指出，了解情況時必須先分清楚一般的戲弄玩鬧和霸凌的區別，戲弄玩鬧很多時候是同學間相處的方式，霸凌則是長期對心理、身體或金錢上造成壓力和損失的行為。家長需要注意孩子的反常行為，因為代表「有事情正在發生」，而對受害者要先傾聽和建立良好關係，至於霸凌者，則同樣要讓孩子了解到，溝通並不是要批判，而是要幫助解決問題。