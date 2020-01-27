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數位浪潮來了！保險公司陸續優化體驗　數位智能提供保戶服務

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▲英國保誠人壽官方服務。（圖／翻攝自英國保誠人壽官網）

▲英國保誠人壽服務。（圖／翻攝自英國保誠人壽官網）

財經中心／台北報導

隨著科技日新月益，消費者對於數位載具的依賴程度也越來越高，保險業者也陸續推出數位與創新服務來優化客戶體驗，發展數位工具，期望能成為企業與消費者之間最佳的互動管道。

根據財團法人台灣網路資訊中心於「2018台灣網路報告」調查指出，2018年全國上網人數推估已達1866萬人，整體上網率達79.2%；家戶上網部分，推估全國可上網戶數為705萬戶，上網比例達80.9%。

英國保誠人壽表示，民眾透過官網上健康大數據的「智能健康模組」檢測自己的健康風險，運用大數據資料分析，了解自身罹患慢性病與癌症的風險程度，進而喚醒健康意識與風險防範的觀念。

消費者對於保險相關事項，包括保險商品內容、購買保險、理賠等產生疑問，都可以透過英國保誠人壽網站的「智能客服—保寶」獲得解決方案；如消費者想要自行規劃保單，即可利用「網路投保」進行試算，並可直接在「保險購物車」上進行專屬意外險、定期險與實支實付醫療險商品的選購，確認後直接下單。

英國保誠人壽表示，在保單契約變更的流程中，保戶可以透過業界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化，解決客戶在申請保單契約變更時不知從何開始填寫、資料檢附不全等問題，免於複雜文件及冗長程序所遭遇的不便。

至於保險理賠服務，透過「網路理賠」線上服務「e拍即傳」，保戶可以於線上申請理賠時拍照上傳文件並直接提出申請。舉凡上述客戶需求體驗，透過數位與智能工具的應用，都可以在網路上點指之間進行與完成，滿足消費者對數位便利的需求。

英國保誠人壽表示，近年來積極開發各項結合人工智能、雲端科技的保戶服務，旨在落實「以客為本」的宗旨，未來將持續開發更多與科技結合的服務，提供更便利的客戶體驗，真正落實「一起好幸福」的願景。

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