黃金2020年續漲動力強　黃金大媽、小資族3招大賺黃金財

▲各大預測機構皆預期，黃金今年還是持續往上漲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金鼠年到來！各大預測機構皆預期，黃金今年還是持續往上漲，但是小資族有機會賺到黃金財嗎？台銀貴金屬部副理楊天立表示，各大投資機構預測，黃金價格有機會在每盎司1635美元到1675美元之間，楊天立提供3大投資建議，讓資金不多的小資族、或者把投資黃金當作避險、理財工具的賺黃金財大媽，都有機會在金鼠年賺到黃金財。

由於去（2019）年黃金大漲，楊天立分析，去年確實已突破了中國大媽買黃金的頸線與壓力線，但是去年中國大媽囤貨、買黃金的力道並不強，大多以「獲利了結」、「買出」為多。而今年黃金價格已相對較貴，黃金大媽們、小資族還有機會賺錢嗎？楊天立提供三投資建議，給一般個人投資者參考：

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一，短線投資者操作難度高，要更有耐心等待賣出時機：楊天立表示，今年黃金對短線投資者來說難度更高，大事件會發生得更出其不意，否則波動度都算平穩，所以短線操作者獲利更為困難，所以短期操作者切勿追高殺低，如果投資在相對低點、便宜價格買進的話，要更有耐心等待賣出的滿足點。

二，長線操作投資者，選擇定期定額投資：所以一般的民眾或者是小資族資金如果有限，可選擇定期定額投資分散風險。短期投資者也可以選擇ETF、期貨或者是衍生性金融商品小額、分散投資。

三，依據風險屬性，資產配置5%~10%：楊天立表示，今年投資人或多或少應投資黃金現貨作為資產配置，部位大約是5%~10%，配置多少可以依據風險屬性。如果投資較大部位在股市，且多集中在中小企業股的話，投資在黃金的比重就可以高一些，資產配置大約是在一成左右；但若是保守型的投資人，日常投資以債券為主或者是大型股為主的投資人，配置在黃金的比重就可以較低，大約5%~6%即可。

楊天立也建議，投資人也可以觀察其他貴金屬的表現，像是白銀、鈀金等，不少投資專家認為，今年的漲幅可能更勝黃金，如果其他貴金屬有明顯的上漲，也可望帶動黃金價格的上揚。



▼小資族用對方式，也可以大賺黃金財。（圖／路透）