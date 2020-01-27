無痛理財術！小資靠「365存錢法」餵豬公　1年爽領13萬年終

▲年終、紅包到手別急著花，不妨靠「365存錢法」，開啟理財計畫的第一步。（示意圖／記者柯振中攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆新年到來，每個人開心領年終、紅包，拿到錢先別急著盤算怎麼花，不妨拿出小豬撲滿，透過近期超夯的「365存錢法」，每年幫自己存到一筆13萬3,590元的年終，開始理財計畫的第一步。

上班族工作相當辛苦，每當領到薪水的時候，想要擺脫月光族，最簡單的方式就是把儲蓄和支出分開管理，最常見的是「333」原則，把收入分成3等分，包括生活消費、儲蓄理財、緊急預備金，從中養成「先存錢，再花錢」的習慣，最適合存錢的初學者。舉例來說，小花月收入3萬元，每月要儲蓄1萬元，1年下來就可以存到12萬元，換句話說，相當於是4個月的薪水。

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對有些人而言，強迫每月存下固定的錢並非易事，網路上也有分享許多有趣的儲蓄方式，其中討論度最高的是「365存錢法」，也就是第1天存1元、第2天存2元、第3天存3元，以此類推，第365天存365元，累計1年下來就可以存到6萬6,795元；近期也有人分享一天存2個撲滿，到年底就能存到13萬3,590元。

不過，不少人試了各種儲蓄方式，到年底「殺豬公」的時候，卻面有難色，一想到要提著一大堆的零錢到銀行存錢，除了必須要排隊外，行員清點也要花一點時間，因此瞄準大家需求，多家銀行紛紛設置零錢存款ATM，解決身上零錢太多不易攜帶，以及滿足周邊攤商轉換需求，讓民眾不分晝夜輕點手指就可輕鬆存零錢。

觀察銀行設置零錢存款ATM，其中國泰世華銀行目前在全台設置逾160台零錢機，集中分布於北中南分行、全聯福利中心的通路，成為裝設最多零錢機的銀行；再者是渣打銀行設有22台，多以分行據點為主；第三是台新銀行也有10台，主要分布在分行與全家；第四為中國信託銀行則有6台，主要分布在分行、7-11，其餘上海商業銀行、永豐銀行也各有1家。