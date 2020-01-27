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年後轉職好時機　職安署提醒「職前訓練做後盾」

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▲▼職安署表示做好職前訓練可做後盾。（圖／職安署提供）

▲職安署表示做好職前訓練可做後盾。（圖／職安署提供）

記者余弦妙／台北報導

農曆年後通常都是求職或轉職旺季，不少企業會釋放出職缺，但隨著產業結構逐漸向資本、技術密集發展，企業用人的專業技能要求也相對提高；勞動部勞動力發展署表示，在年後於全國12個訓練場，辦理高達100班免費職前訓練課程，並提供偏遠地區的參訓學員住宿服務，年後有求職、轉職需求的失業或待業的民眾可在「台灣就業通」網站搜尋課程，馬上報名。

發展署表示，轄下的5個分署每年均有規劃開辦各種職前訓練課程，像是針對熱門的資通訊產業，辦理智慧通訊聯網工程、網路管理與通信技術整合實務等課程，另配合時下流行的文創產業，辦理數位圖文傳播、創意商品網路行銷等課程，其他尚有水電、冷凍空調及商貿與科技物流實務等課程，讓想學習一技之長的民眾可以選擇合適的課程報名參訓。

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而目前產業結構的快速變遷，企業人力的需求已經朝高專業技能方向發展，因此發展署所屬5分署也針對國家重點發展的5+2及AI產業，辦理電腦數值控制機械（CNC）、機電整合、智慧電子實務應用等技術含量高的訓練課程，藉由扎實的訓練過程，引領參訓學員掌握產業發展契機，取得就業或轉業所需的專業技能，成為蓄勢待發、投入職場的優質人力。

發展署各分署除具有專業師資及完整訓練機具設備，另配置專業輔導員提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並在訓練期間辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位，部分職類並協助結訓學員報考技術士證，以利結訓學員順利就業，每年平均訓後就業率皆可達9成。

另外，發展署提醒，民眾如有技能不足或有意願參與職業訓練，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，相關課程資訊可上「台灣就業通網站」，或直接撥打24小時免付費客服專線洽詢職業訓練相關資訊。
 

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