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ETF存退休金兩大優勢　專家建議列入參考

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲ ETF兩大特性加上定期定額，適合拿來準備退休金。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

退休金準備是一個長期投資概念，群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠指出，ETF（指數股票型基金）具有成本低、風險分散兩大優勢，若再搭配上定期定額投資方法，很適合拿來當成退休理財投資工具。

張菁惠表示，長期投資最關鍵就是投資標的成本，當成本越低，透過時間複利效果累積，節省出來的金額是很可觀的。光從時間複利的效果分析，在成本上面就節省了非常多。

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第二個就是投資標的，需要非常分散的，不然會hold不住市場漲跌，而這也是ETF本身的產品特性；此外，透過長期、定期定額，有紀律去做投資，也可以進一步加深分散風險的效果。

張菁惠舉例，美國有一個401k退休福利計劃，每個人都可以自己決定401k的投資組合，其中很大部分的人都是選ETF。他們認為，ETF優勢是成本低廉，從時間複利效果來說，累積的報酬非常可觀；另一優點就是投資風險非常分散

國外第一檔ETF從1993年出現到現在成長飛快，就連股神巴菲特也公開演講說，如果不是一個有時間去研究個股的人，就建議投資ETF去賺取指數報酬。張菁惠表示，ETF比較放心、穩定，可以是長期投資標的，因此作為退休理財工具，不管是國外還是國內，都很適合。

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