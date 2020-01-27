遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

▲美國29歲男子安德森（Jeremy Anderson）持槍殺害住家附近3名街友。（圖／Baton Rouge Police Department、免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安那州發生一起可怕案件，小鎮巴頓魯治（Baton Rouge）2周內傳出3名遊民被謀殺的消息，受害者露宿在高架橋下與廢棄空屋外頭，卻遭近距離槍殺，頭部中彈身亡，讓當地居民相當恐慌。警方接獲民眾通報，循線逮捕29歲男子安德森（Jeremy Anderson）。據了解，嫌犯住在案發現場的一、兩個街區距離，但警方不願透露兇手的犯案動機。

巴頓魯治警察局局長保羅（Murphy Paul）在1月2日的記者會上宣布，昨晚逮捕了幾周以來導致社區人心惶惶的謀殺案嫌犯。他提到，同仁們在安德森家中發現有力證據，男子也在偵訊後坦承殺害3名遊民，被指控2項一級謀殺罪與1項二級謀殺罪。

據了解，嫌犯的住家距離兩起凶殺案現場都只有一、兩街區的距離，警方目前仍不清楚安德森是否認識死者，謀殺對象是隨機或者特定，也不願透露兇手犯案動機。

▲巴頓魯治3名遊民露宿街頭，竟慘遭殺害，在當地引起恐慌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



53歲的福沃勒（Christina Fowler）與40歲的柯爾柯蘭（Gregory Corcoran）露宿街頭，裹著毛毯睡在高架橋下的廢棄購物車旁，去年12月13日卻被發現中彈死亡，50歲的威廉斯12月27日早上被發現陳屍在一間空屋外的門廊上。當地媒體《倡議者》（The Advocate）報導，三名街友都死於近距離頭部槍傷，兩處案發地點相距僅2街區，在社區內引發恐慌。

警方很快就發現，三起謀殺案非常相似，可能有所關連，因此警告街友提高警覺，盡可能避免露宿街頭，並投入額外資源，成立犯罪工作小組。他們在第三起謀殺案調查期間接獲目擊者報案，聲稱聽見安德森坦承用口徑9毫米的手槍殺害威廉斯。

巴頓魯治市長布魯姆（Sharon Weston Broome）表示，來自民眾的線索與警方調查都顯示，社會「致力於打擊犯罪」，「這起案件特別悲慘，因為受害者是社會上經常被忽略且脆弱的族群。」

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