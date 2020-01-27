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大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

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▲▼大馬世界小姐成立慈善計畫幫助弱勢婦女。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

▲蕭素英戴著義賣手鍊出賽。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

記者張方瑀／綜合報導

2019年代表馬來西亞參加世界小姐選美的蕭素英（Alexis Sueann Seow），除了擁有亮麗外表之外，更有一顆熱於助人的心。事實上，蕭素英與母親致力推廣慈善活動，在比賽期間，她自費買下弱勢婦女所做的首飾和各國佳麗分享，希望能推廣這些婦女的作品，讓大眾更關心這些受虐或遭性侵，因而無法投入社會的婦女。

▲▼大馬世界小姐成立慈善計畫幫助弱勢婦女。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

▲蕭素英親自參與製作手鍊。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

據《星洲日報》報導，現年24歲的蕭素英在2019年的世界小姐選美中，代表馬來西亞出賽，最後取得前40名的好成績，而除了專注比賽之外，蕭素英也不忘利用各種機會做慈善。她和母親創立了名為「Chance 4 Change」慈善計畫，幫助單親媽媽、受虐或曾遭性侵的婦女找回一技之長。

▲▼大馬世界小姐成立慈善計畫幫助弱勢婦女。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

▲各國參賽者都相當喜愛這些首飾。（圖／翻攝自IG／#chance4change）

比賽期間，蕭素英自費買下80條弱勢婦女所做的首飾，分送給各國參賽者。蕭素英說，「她們真的很喜歡這些作品，我覺得非常開心。」有些參賽者還在社群網站上分享了她們戴著首飾的照片。

原本這項計畫只是希望讓沒有勇氣無法再度進入社會的婦女，能夠在輔導期間做些有趣的事情，結果沒想到其中一些人對於製作手鍊有著極高的興趣和天分，所以才有了義賣商品的想法。目前這些商品其中50％的收益會歸給製作者，其他則捐獻給Chance 4 Change。

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