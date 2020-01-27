5百萬瑪莎拉蒂「車頭全毀」！　23歲男爛醉開現代上路釀禍賠慘

▲ 年輕男子酒駕肇事 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／編譯

南韓飲酒風氣盛行，儘管2018年一名無辜青年的死亡換來政府修法，加重處罰酒駕，類似案件依舊層出不窮。許多人都會在年底或年初與朋友聚會，免不了喝上幾杯。一名年輕男子喝醉後沒有利用大眾交通工具或叫代理駕駛，酒駕撞上一輛名貴的瑪莎拉蒂，得不償失。

代駕文化在南韓行之有年，酒駕肇事的案例卻不見減少。這名23歲男子去年11月30日深夜在光州北部龍鳳洞鬧區和朋友喝完酒後駕駛自己的現代Sonata上路，約23時40分在路口不慎撞上一輛價值2億韓元（約新台幣518萬元）的瑪莎拉蒂。

龐大的撞擊力道之下，瑪莎拉蒂衝上人行道，撞上鐵柱後才停下。車主及其他用路人傷勢並不嚴重，但被撞的瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀。警方指出，肇事男子喝得爛醉，酒測值達0.111%，立即將他立案後展開進一步調查。

這起事件曝光後，網友紛紛留言表示，「對酒駕的人一點都不感到同情」、「瑪莎拉蒂車主真衰，除了修車的費用還要索賠才對，但對方根本付不出來吧」、「沒時間哭了，趕快籌錢要緊」、「沒人受傷就好，但酒駕實在沒什麼好同情的」。

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