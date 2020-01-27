金髮妹見網友慘遭殺害棄屍！27歲男謀殺罪成立　法院拒公布姓名惹議

▲葛瑞絲到紐西蘭旅行，遭網友殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

22歲女子的英國葛瑞絲（Grace Millane）日前到紐西蘭獨自旅行，透過約會App認識網友見面後，竟然慘遭殺害，震驚全球。27歲的嫌犯在法庭上指出，兩人是在激烈的「窒息性愛」中發生意外，才導致死亡，但他最後仍被陪審團以謀殺定罪，遭到關押。

葛瑞絲2018年底開始一個人環遊世界旅行，抵達紐西蘭後慘遭殺害，警方在案發後逮捕一名27歲的男性嫌犯，但該男不認罪，拉長審判時間，經過幾周的審判之後，去年11月22日，該男才確定被以謀殺定罪，目前已經被關押，預計2月21日才會再度出庭，決定刑期。



該男被定罪後，在法庭上沉默不語，葛瑞絲的父母大衛（David Millane），和吉蘭（Gillian Millane）則是在整場審判中，緊牽著彼此的手，聽到判決後忍不住激動落淚。不過，紐西蘭法院以法律因素為由，從未公開嫌犯的姓名以及身分，引起部分網友不滿，更有人因為透過網路公告兇手姓名，遭到當地警方逮捕，不過沒有起訴任何人。



據了解，葛瑞絲的父親大衛是當地有名的地產大亨，22歲的她在2018年開始獨自壯遊，11月20日抵達紐西蘭，在當地透過Tinder認識一名男網友之後，12月1日離開奧克蘭的青年旅館與該男碰面，但之後就失去蹤影，一個禮拜後，紐西蘭警方就在奧克蘭郊區發現了她的屍體。

▲葛瑞絲最後身影。（圖／達志影像／美聯社）

檢方公布的監視器的畫面中可以看到，葛瑞絲最後的身影是跟一名男性進入市中心的「城市生活飯店」（CityLife hotel），檢察官的證據也顯示，葛瑞絲與陌生男子見面後，在酒吧和餐廳內接吻，之後一起進旅館，過程中看起來沒有不情願。

嫌犯則是在法庭上指出，兩人約會時氣氛很好，因此直接進房滾床單，但是過程中演變成激烈的性愛，「她要我用力抱著她，甚至要掐住她的喉嚨，還說要很用力」。完事之後，男子洗完澡走出浴室，就發現葛瑞絲倒在地上，被告的律師也指出，這個事件只是「兩個年輕人的親密行為發生失誤」，並沒有要謀殺的意思。

不過，警方的調查指出，被告在犯案後Google搜尋了「色情片」、「懷塔克雷山區」（Waitakere Ranges，即葛瑞絲被發現的陳屍地點）、「最熱的火」、「大箱子」、「清潔用品」等字眼，法醫也指出，房內有血液噴濺和清理過的痕跡。

警方認為，嫌犯將葛瑞絲殺害後裝進行李箱，帶到山區棄屍，甚至還又找下一位女網友約會，但嫌犯始終否認謀殺，只承認有丟棄屍體。

葛瑞絲死後，屍體已經由父母帶回英國，當時紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也向這受害者家屬道歉表示，感到很痛心又羞愧，「你們的女兒應該要安全地待在這裡的，但並沒有，我對此感到很抱歉，我無法想像家人們的會有多麼悲痛」，也有許多民眾到葛瑞絲陳屍的地點獻花致意。

▼民眾獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）