鞋帶間卡小型相機！日電車癡漢最新偷拍法　手機變態筆記：馬尾JK

▲日本網友發現電車癡漢偷拍女高中生。（圖／翻攝自推特／UzukiNaoGG）

記者林瑩真／編譯

日本電車癡漢除了伸出鹹豬手，也有許多偷拍事件。日本一名網友在推特PO出照片，因為他見證了一名電車癡漢將攝影鏡頭藏在鞋子上，偷拍女高中生裙底。

綜合日媒報導，原PO是一名20多歲的上班族，12月20日早上，在埼玉縣內的武蔵野線電車上，突然發現一名男子不太對勁，雖然車內很擁擠，但他卻緊緊貼著一名站在門邊的女高中生。

讓原PO在意的除了男子不肯離開女高中生附近外，還有他的右腳不時伸往女高中生的方向，仔細一看，右腳鞋面似乎有些突起，原來是一台小型的隱藏攝影機就卡在鞋面上。

朝から失礼します

今朝の武蔵野線にて

これ靴に着いてるのカメラですよね

盗撮してますよね？って問いただしてみれば良かった？

挙句の果てにスマホに、｢7:〇〇 武蔵浦和駅 ポニテJK♡｣

とかメモってた気持ち悪すぎ pic.twitter.com/MCeglCaPVY — KF・卯月なお (@UzukiNaoGG) December 19, 2019

更噁心的是，原PO發現男子的手機頁面還可以看到附近女性的樣貌、時間、場所等資訊，最後在手機上筆記「07:00、武蔵浦和站、馬尾、JK（意指女高中生）」。但不能斷定男子就是在偷拍，因此原PO沒能向男子搭話或撞他，只能拿手機拍下一切，提醒大家注意。

推文隨後吸引上萬網友觀看，並支持原PO回報時間、地點、幾號列車等資訊給警察，讓警察追查。另外日媒也提醒，偷拍者經常使用的手法有三種，一種是站著從下方偷拍、一種是坐著偷拍對面，第三種則是從手扶梯、階梯等下後方偷拍，知道偷拍方向後就能盡量保護自己。

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