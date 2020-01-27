以為是真愛！單身媽App陷男色…女兒學費也掏出　慘遭騙走30萬





▲使用手機示意圖。（圖／記者黃麒文攝）

記者黃心瑀／綜合報導

泰國一名41歲的單身媽媽日前在交友軟體上，認識了一名男子，並且很快地墜入了愛河，隨後男子開始用各種家裡出事的藉口向她借錢，整件事情一直到男子突然失蹤、聯絡不上後，她才驚覺事情有詐，但已經為時已晚，不僅僅感情被欺騙，就連身上將近28萬元泰銖（約30萬元台幣）的積蓄也不翼而飛。

根據泰國新泰日報報導，這起事件發生在泰國的羅勇市，這名單身媽媽在2個月前，於交友軟體上與一名男子相談甚歡，很快的兩人就開始談起了戀愛，期間，男子用了家中母親病逝、父親承受不住悲傷跟著上吊而亡，需要錢去與保險公司結算的理由，向她前前後後借了28萬元泰銖。

單身媽媽不疑有他，也一直以為兩人是真愛，可以攜手共度下半身，再加上男子曾經承諾過一有錢就會還錢，於是她爽快地將女兒的學費跟自己的積蓄，通通給了男子急用，但錢轉了，男子卻就此失去聯繫。

報導中指出，這名單親媽媽發現上當受騙後，得知該名男子其實已經有家室了，更加篤定自己遇上愛情騙子；報案之後更發現，男子的妻子似乎也有參與這次的犯案，還曾經騙走單親媽媽2000元泰銖（約2124元台幣）。當地警方在接獲消息後，已經先行將男子的帳戶凍結起來，並要求人到案說明、接受訊問。