她偷超模照偽造履歷　當政府高官「爽領月薪700K」...遭判刑2年

▲澳洲女偽造履歷。(圖/取自Pixabay)

記者錢玉紘/綜合報導

澳洲女子塞里奧特(Veronica Hilda Theriault)日前找工作的時候,在自己的履歷上造假,謊稱曾經在地方政府擔任高薪工作,還偷超模的照片當成履歷照,才做一個多月就爽領了台幣70萬元,被揭穿後遭到逮捕,並判刑至少兩年。



CNN報導,46歲的塞里奧特在2017年時,申請了南澳州總理與內閣部(Department of the Premier and Cabinet)的一個情報機構的主管職位,年薪有高達27萬澳幣,她做了一個多月,賺進了3.3萬澳幣(約台幣70萬)。

之後塞里奧特被抓包,原來她在申請工作時的履歷是造假的,包含學歷以及之前的工作經歷都是假的,在她獲得面試機會後,在接受資歷查核(reference check)時,她還冒充是自己的前雇主,並且為自己的工作表現給予「很棒的評價」。更扯的是,她還曾冒用超模凱特•阿普頓(Kate Upton)的照片,放在自己的求職網站LinkedIn檔案上。

她在今年8月獲得這份工作之後,被發現她還雇用了自己的兄弟,雖然該男子完全不符合該職位的資格。工作後沒多久,她稱自己的精神狀態惡化,引起了懷疑,才揭發了整起假履歷事件,並且被以詐欺及濫用公職等多項罪名起訴。

法官博伊蘭(Michael Boylan)在判決書中表示,已經考慮了塞里奧特的精神健康狀況,但是這項指控相當嚴重,因為塞里奧特靠著詐欺得到了一份高薪的工作,其中還涉及政府的敏感訊息。塞里奧特也在開庭時承認所有的罪刑,最後她被判處25個月徒刑,無假釋期為一年。