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過年無聊嗎？　來讀讀比爾蓋茲2019年最推薦的五本書吧！

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▲▼ 微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）每年都會分享年度最愛書單。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

每年過年總是大吃大喝和出去玩，是不是覺得有點膩，想找找有趣又能提升自己的事情做呢？不妨參考名人們推薦的書單，在過年之餘補充些知識吧。根據外媒報導，微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，每年都會分享他的書單，向公眾推薦好書，以下五本書，就是比爾蓋茲去（2019）年最喜愛的好書，趕快挑一本有興趣的來閱讀吧！

1.《An American Marriage》作者：Tayari Jones
故事是講述一對黑人新婚夫婦在美國南方安頓下來時，以為日子會變好，沒想到先生卻陷入冤獄，被判12年徒刑，偷走了這對夫妻的黃金歲月，也導致兩人漸行漸遠。比爾蓋茲表示，儘管故事主題沈重，但卻令人著迷及深陷其中。

請繼續往下閱讀...

2.《These Truths: A History of the United States》作者：Jill Lepore
本書作者是一名哈佛大學美國歷史教授，書中從1492年哥倫布踏上美洲土地，為美國歷史開啟篇章開始講起。作者觀點認為美國雖號稱自由民主，但歷史中卻存在着建立非洲奴隸制、征服美洲原住民等血淋淋的殘酷歷史。比爾蓋茲向來熱愛閱讀歷史書籍，他也大讚本書以不同角度呈現美國的矛盾與諷刺，是他讀過最真實的美國歷史書籍。

3.《Growth: From Microorganisms to Megacities》作者：Vaclav Smil
「成長」向來都是人類、大自然、社會的共同目標。作者試圖用歷史和演化角度，闡述各種成長的形式。這本長達664頁的書，涵蓋了從農業到鋼鐵生產再到智慧手機使用的所有內容，比爾蓋茲認為，這些內容都為必須採取迅速行動來保護地球上脆弱的生物圈提供了重要證據。

4.《Prepared : What Kids Need for a Fulfilled Life》作者：Diane Tavenner
本書作者創立了新型態的實驗學校「Summit Public School」，書中分享了她的創校心路歷程及自己如何以一個簡單單純卻含有野心的教育方式。比爾蓋茲表示，他曾親自前往實驗學校參觀，這間學校比起一般課業為主的教育，更著重於培養學生自信心、時間管理等技能。

5.為什麼要睡覺？睡出健康與學習力、夢出創意的新科學《Why We Sleep？ Unlocking the Power of Sleep and Dreams》作者：Matthew Walker
熬夜晚睡對現代人而言似乎已成為家常便飯，因此本書就是在講述睡覺的重要性，作者除了告訴讀者如何提昇睡眠品質外，還包括怎麼挑選房間適合的照明設備。比爾蓋茲表示，在創立微軟初期，經常熬夜工作，更曾兩天沒睡覺，直到看完書後才發現睡眠不足對一個國家的影響極大。

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