收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

▲小貓自己跑回來，卻堅持躲在鐵窗上。（圖／翻攝自YouTube／田園小花）

記者何睿宜／綜合報導

只要有愛，山大王也能變小軟萌！Youtube頻道「田園小花」分享收編流浪小貓的過程，只見小貓剛開始兇到連碰都不能碰，還堅持住在鐵窗上；後來在男女主人的努力下，終於逐漸變得親人，最後連掏耳朵都不成問題。

影片中指出，當初在山上撿到這隻奄奄一息的小貓，便帶回家照顧，沒想到牠性格剛烈，過了好些天還是相當兇猛，飼主不得不將牠野放。結果，過了2天，小貓竟然又自己跑了回來，這讓男女主人決定再努力試試看。►即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

由於小貓老是兇巴巴地嗚嗚叫，大家還給牠取了一個綽號叫「老吳」。好不容易，老吳從藏身的煙囪裡出來了，卻改換到鐵窗上「定居」好一陣子，此時牠的綽號又成了「鐵窗居士」。

為了讓小貓變得親人些，飼主們用零食誘拐，也嘗試帶著手套摸摸牠，可是仍時常遭受「貓拳」攻擊。這時候，小貓唯一能接受的，竟然是家裡的狗狗「大白」，不僅不怕，還會主動接近，最後感情還變得挺好的。►ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

終於，在飼主們的努力下，小貓被收編滿1個月時，已能接受用手餵食，也比較不抗拒被人摸，還能夠享受長達半小時的「馬殺雞」。更厲害的是，再過一陣子後，還能讓人抱在腿上掏耳朵，完全沒氣噗噗地低鳴或反抗，只是嗲嗲地喵了一聲以示抗議。等到收編第4個月，小貓已經會對人翻肚打呼嚕，和剛來時的兇樣天差地遠。

網友們看完小貓5個月來的變化，紛紛留言，「整個喵聲變得好撒嬌喔......萬物有靈，真的能感受到主人的關愛，很明顯的改變了」、「這小貓很漂亮，野性也被你們馴服了，好好養下去吧」、「好有耐心，給你一萬個讚」。►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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