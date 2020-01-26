快訊／初二大樂透派彩結果出爐！春節大紅包27人爽中100萬

▲大樂透連開11天，還加碼360組春節大紅包，9中6即有機會抱走100萬元。（圖／記者柯沛辰攝）

記者柯沛辰／台北報導

大樂透26日頭獎未開出，預估下期上看1.2億元。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出31組，總中獎注數35注，其中27組獨得100萬元獎金，4組兩注均分各得50萬元。明晚初三27日將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

春節大紅包加碼活動今晚第4次開獎，加開的9個獎號分別為08、14、18、20、23、29、37、45、46，本期開出31組，共送出3,100萬元加碼獎金，總計35名幸運兒中獎，其中獨得100萬元獎金者有27位，另外8名中獎人則各得50萬元獎金。

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售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家。其中，位於台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」在104、106、107、108年都曾開出春節大紅包，14日才剛開出大樂透頭獎2.47億元，也是金豬年最後一個億元頭獎，如今金鼠年又開出百萬春節大紅包，可說是好運連連。

另外，台北市萬華區的「錢來來彩券投注站」今晚開出第四屆以來第4個春節大紅包獎項，桃園市中壢區的「福得彩券行」去年曾開出2次春節大紅包，今晚再度開出百萬大獎，相當地幸運。

台彩表示，春節大紅包自小年夜起至今累計已開出122組，有106人獨得百萬獎金。還沒對中大獎的民眾也別氣餒，今年春節總計要送出360組100萬元的春節大紅包，目前還有238組100萬元未送出。

▼這次春節大紅包開獎商店。（圖／台彩）

▼春節大紅包開出組數。（圖／台彩）

▲台彩春節加碼行事曆。（圖／台彩）