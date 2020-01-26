2歲童發燒…全家3口「醫院落跑」衝機場　遭隔離竟想爬玻璃窗再逃

▲男子想從被隔離的離境室內爬出。（圖／翻攝Suara Penjawat Awam臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸武漢一名2歲女童與家人到馬來西亞柔佛（Johor）遊玩，竟出現咳嗽、發燒的症狀，當醫院要進行隔離觀察時，女童的爸爸竟偷偷將孩子帶出醫院、打算搭飛機離開。事後，有網友目睹這一家三口在機場的出境室內隔離，其中爸爸還想攀爬玻璃外出。

該名女童24日晚間到私人診所看診，後轉到柔州中央醫院。起初女童父母否認孩子有咳嗽及發燒的症狀，但醫師檢驗發現孩子疑似感染武漢肺炎，需送到新山柏遠醫院隔離檢查。

▲站務人員都在一旁守著。（圖／翻攝Suara Penjawat Awam臉書）



沒想到，孩子的爸爸立刻拒絕，並趁院方沒注意的情況下，帶著兒子及妻子逃離醫院，準備到機場搭機逃逸，而院方也立刻通報警局，希望採取措施避免疫情擴大。

事後，有網友在士乃國際機場（Senai International Airport）拍下影片PO網，可以看見一名男子在離境室內不斷大叫、拍打玻璃，不滿與妻小被關住，更想攀爬玻璃外出，讓周邊的遊客、站務人員嚇得大叫。當行為被制止後，男子從口袋中拿出一個紙條大喊，「找個中國人來說話，我這有份報告！」現場人員則持續保持距離，並未理會。

據悉，這對父母24日逃離醫院後，已於晚間9時20分再機場被逮，當下這一家三口剛買好機票打算飛到廣州，這才被警方扣押。

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