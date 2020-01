武漢肺炎「隱藏移動病例」難發現　美專家：熱核級別流行病

▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。(圖/翻攝自GISAID基因庫網頁)



文/中央社

世界衛生組織(WHO)專家顧問費格丁(Eric Feigl-Ding)形容,2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)流行病爆發的嚴重程度可能是「熱核反應級別」。

由新型冠狀病毒引發的肺炎於去年12月在中國湖北省武漢市爆發,根據中國國家衛生健康委員會數據,到25日24時為止,在中國境內累計死亡56例、確診1975例。

紐西蘭媒體Newshub報導,這種肺炎可能在數月內都不會有疫苗,醫師們對此疾病感到擔憂。一些研究員估計,每一名感染者會再傳染多達4人;其他人則認為可能再傳染給2.6人、3.3人至3.8人,都比世衛組織估計的1.4人至2.5人還多。

目前也已發現,有些帶原者不會出現症狀,醫師們稱這些人是「移動的肺炎隱藏病例」。

14/ Let’s pretend the 3.8 estimate is too high (there’s unpublished estimates of 2.5). even if this virus’s R0=2.5, that’s still 2x higher than seasonal flu’s 1.28 (ref above), and higher than 1918 Spanish Flu pandemic of 1.80 that killed millions. So 2.8 is still super bad folks