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武漢肺炎「隱藏移動病例」難發現　美專家：熱核級別流行病

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▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）專家顧問費格丁（Eric Feigl-Ding）形容，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）流行病爆發的嚴重程度可能是「熱核反應級別」。

由新型冠狀病毒引發的肺炎於去年12月在中國湖北省武漢市爆發，根據中國國家衛生健康委員會數據，到25日24時為止，在中國境內累計死亡56例、確診1975例。

紐西蘭媒體Newshub報導，這種肺炎可能在數月內都不會有疫苗，醫師們對此疾病感到擔憂。一些研究員估計，每一名感染者會再傳染多達4人；其他人則認為可能再傳染給2.6人、3.3人至3.8人，都比世衛組織估計的1.4人至2.5人還多。

目前也已發現，有些帶原者不會出現症狀，醫師們稱這些人是「移動的肺炎隱藏病例」。

英國研究員認為，武漢所有病例中，大概只找出了5.1%，可能在1月21日之前就已超過1萬1000個感染病例。

美國哈佛大學（Harvard University）公衛專家費格丁在推特發文表示：「這是熱核級別流行病那麼糟的程度…我沒誇張。」

他說：「有些人覺得我企圖煽動恐懼，我沒有，我是科學家。這（病毒）很嚴重。」

報導提到，科學家預料，在幾天後的2月4日前，就會有13萬2000個至27萬3000個感染病例。

雖然中國採取封城及交通管制等措施，但科學家認為可能只是徒勞。

一份上傳到醫學研究論文預印本發布平台medRxiv的報告提到：「我們的模型顯示，進出武漢的旅行限制不太可能有效阻止病毒在全中國傳染，即使99%的旅行限制有效，在武漢以外地區的疫情傳播規模可能只會降低24.9%。」

「我們的研究顯示，2019新型冠狀病毒疫情爆發的基本生殖數量比其他新近出現的冠狀病毒更高，意味封鎖或管控這種病原體實質上可能更加困難。」

英國科學家表示，目前仍是疫情初期，但看起來2019新型冠狀病毒擴散的速度比2002年、2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更快。SARS當時奪走將近800人性命。

費格丁說，人們可能正面臨全球自1918年西班牙流感之後就不曾有過的失控流行病，「希望不會到那程度，但我們如今活在現代世界，（飛機火車）都比1918年更快」。

報導提到，西班牙流感不像2019新型冠狀病毒的傳染力那麼強，一名感染者平均只傳染約2人，然而西班牙流感造成的死亡可能多達5000萬人。

費格丁呼籲世衛組織盡快宣布將武漢肺炎列入「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。世衛組織上週認為時機還太早，專家組成的委員會預計這周再度開會討論。

►病毒傳播力增強　陸衛健委：最長潛伏期14天「給防控帶來壓力」
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