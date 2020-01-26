美國第3例確診！武漢遊客在加州驗出　醫院隔離治療中

武漢肺炎疫情持續蔓延，台中市李姓男子的小兒子，24日從疫區返台，不但沒有進行自主隔離14天，還在台中四處遊玩，逛百貨、到運動公園打球，並拍下照片PO網，引起網友撻伐。台中市衛生局26日上午找到李男一家人，但遭到拒絕訪視，李家只願意透過電話聯繫。稍早衛生局中午找到李男的小兒子，初步認定他沒有發燒或呼吸道症狀，目前已交由區公所每日健康追蹤關懷14天。