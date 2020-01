美國第3例確診！武漢遊客在加州驗出　醫院隔離治療中

記者張方瑀/綜合報導

美國疾病控制與預防中心(CDC)在當地時間26日晚間宣布,一名來自中國武漢的旅客在加州橘縣(Orange County)確診,正在醫院接受隔離治療。此例為美國境內第3起確診案例。

CDC在24日宣布,芝加哥一名60歲女子從武漢返美後,確定感染新型冠狀病毒,為全美第2例。

另外,21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子,在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖,隨後前往華盛頓州的一家醫院就診,將檢體交由檢驗中心後確診。

PRESS RELEASE: The OC Health Care Agency’s Communicable Disease Control Division received confirmation from the Centers for Disease Control and Prevention this evening that an Orange County, California case has tested positive for the novel #coronavirus. https://t.co/bwnzaFzUEG