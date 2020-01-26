世界最偏遠島嶼！只有293人定居...每年僅2船班可到達

▲該群島為海洋性氣候，氣溫不高、四季不分明、常年大雨、少有晴天及持續有強勁西風。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

南大西洋有一座「特里斯坦達庫尼亞」（Tristan da Cunha）島嶼，居民只有293人，而且飛機到不了，每年只有2次船班可到達，是全球有人居住的島嶼中，最為偏遠的一座。

綜合外媒報導，這座島嶼是由島上7個不同姓氏的家族所組成，一共有293人，距離南非2816公里，距離南美洲則有3360公里。該島是於1506年在葡萄牙被發現，直到1643年時，荷蘭船隊在這裡進行補給，一度想開發，當座基地使用，但最後因為缺乏安全性高的地形，所以放棄；英國軍隊則是於1816年占領該島嶼，主要用來阻止法國人救拿破崙。

據瞭解，一名英國人於1817年帶著家人到這座島嶼上，之後又救了許多船難的倖存者，也就成為了這座島嶼的祖先。根據2016年的統計，島上的293人都有血緣關係。

「特里斯坦達庫尼亞」島與另外2個聖赫勒拿（Saint Helena）、阿森松（scension Island）是同一個行政體系，隸屬於英國的海外領地之一。

▼特里斯坦達庫尼亞島嶼（Tristan da Cunha）。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）