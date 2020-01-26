門上貼一張「不要去樓上」紙條！　進屋驚見「3兄妹」躺地…已成冰屍

Gardaí have released a photo of thre three children found dead at their home in Newcastle in Co. Dublin yesterday evening. The bodies of brothers & sister Conor (aged 9), Darragh (7) and Carla (3) McGinley. Seen here with their father Andrew McGinley. pic.twitter.com/LhB32fIkP6 — Virgin Media News (@VirginMediaNews) January 25, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

愛爾蘭首都都柏林發生一起可怕的案件，一處住家的門前被人發現貼上一張「不要去樓上，請打給999（英國求救電話）」的字條，而就在進入房子之後，3名分別為9歲、7歲跟3歲的小孩赫然被發現倒臥在地上，均已經沒了呼吸心跳，目前當地警方也已經對此案展開調查，並準備進行驗屍的工作。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在南都柏林的紐卡斯爾（Newcastle），當地一處民房門上被留下一張「不要去樓上，請打給999」的字條，隨後9歲的考那（Conor）、7歲的達拉（Darragh）和3歲的卡爾拉（Carla）3兄妹，被發現倒臥在地板上，並且已經氣絕身亡；一名40多歲的婦女（據信是孩子們的媽媽）則是在此前，被一名計程車司機發現呈現「混亂狀態」下，送往醫院治療。

警方在初步調查過後表示，這三名悲劇的死者應該不是死於窒息，或是其他自然原因，很有可能是因為吸毒或是中毒身亡；目前這間民房已經被封鎖，而整起案件則被描述為「無法解釋的」，孩子們的父親將與警方一同公布小孩的照片。

報導中指出，這家人約在一年前搬到這個地方，因為事發突然，許多鄰居感到不可置信，當地議員埃米爾（Emer Higgins）更將這起事件稱為「無法想像的悲劇」。當地警方目前正在持續調查案件，並要求有任何相關人士提供訊息。