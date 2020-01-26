過年玩刮刮樂槓龜...coach包還被偷！長髮女靠這招翻轉結局大驚喜

▲女子發現包包遭竊，焦急地衝回彩券行找尋。（圖／翻攝臉書《我是萬華人》）

記者游宗樺／台北報導

過年期間許多人會到彩券行試手氣，萬華有一名女子在除夕夜到彩券行買刮刮樂，正想一試手氣卻把隨身的coach包忘在桌上，被一旁路過的民眾撿走。女子發現包包遺失，趕緊向轄區報案，警方經調閱監視器後，在6小時內迅速抓獲嫌犯，破案的速度讓女子大讚，同時也提醒自己不要再隨便放包包了。

警方表示，康定路派出所於1月24日除夕晚間9時許，接獲謝姓女子報案，指稱其coach包在彩券行遭竊，因為包包對自己而言十分有紀念價值，發現被偷後焦急得向警方求助。

警方經調閱監視器畫面，鎖定一名犯嫌身份，在6個小時內便掌握到其行蹤，並通知犯嫌到所說明，犯嫌到案後辯稱當時看到coach包外型特別，以為是沒有人的所以想把它帶回家觀賞，打算過完年後再歸還包包。

▲包包失而復得讓女子大讚警方效率。（圖／記者游宗樺翻攝）

當謝女發現包包遭竊後一度以為再也見不到它，心灰意冷之餘接獲警方通知包包找回後感到又驚又喜，沒料到警方竟能在1天內迅速破案並找回包包，而且包裡面的財物都沒短少，讓謝女開心直呼儘管刮刮樂沒中，但心愛的coach包能失而復得，十分讚賞警方的破案效率。警方呼籲，過年連假期間需特別留心隨身財物，並記得財不露白，以避免小偷覬覦。



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