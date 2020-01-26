加油再等等！　國內汽、柴油價格明起各調降0.3元

▲國內汽、柴油價格明起各調降0.3元。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

春節期間油價續降！台灣中油公司今（26）日宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元。

台灣中油表示，本週受波斯灣緊繃情勢持續降溫、市場擔心武漢新型冠狀病毒疫情削弱燃料需求等因素影響，帶動國際原油價格下跌。

請繼續往下閱讀...

台灣中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶63.32美元，較前週64.66美元下跌1.34美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.036元，國內油價依公式計算跌幅為1.56％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.3元，足額調整。

台灣中油進一步指出，調價後的各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。