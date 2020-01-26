武漢女攜家族飛大阪「拿觀光簽避難」　網轟：日本不是中國的醫院

記者林瑩真／編譯
中國「新型冠狀病毒」（武漢病毒）蔓延全球，讓武漢緊急封城，就怕疫情無法控制在中國境內。然而，日本媒體日前在關西機場訪問到一名中國遊客，她坦承自己並非來日本觀光，而是避難，若有不適就會到日本醫院就醫。發言引起軒然大波。
「日本不是中國人的醫院！」日本網友在推特PO出日媒報導的截圖，其中，一名中國女遊客接受採訪，坦承自己是以觀光名義取得簽證，但老實說並不是來日本旅遊，「為了自己跟家人的健康，對不起我來日本了」。
新型肺炎ウイルスは目からも感染するのでゴーグルをしているという中国からの観光客男性と肺炎から逃げる為に日本へ来たと言う武漢から来た観光客。心配して暖かく迎えられると思ったのかしら。とんでもない事です。 pic.twitter.com/JAsycRv0zT— Jacky Evans (@MISIA_JAZZ) January 24, 2020
女遊客解釋，自己跟家人都沒有感冒，也沒有發燒症狀，所以才敢從武漢來到日本，「如果有出現什麼症狀的話，會去日本的醫院看醫生」。至於武漢已經關閉機場一事，女遊客則說明，他們是先搭車到廣州，再從廣州搭飛機來到大阪。
女遊客的發言引起日本網友抨擊，「也有沒發燒但感染死亡的案例啊」、「實在說不出因為日本安全而歡迎來日的話」、「日本應該要禁止中國人入境」、「原本安全的日本就因為妳來了變危險了啊」、「這就是中國人，真的是人類的癌細胞」。