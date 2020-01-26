武漢女攜家族飛大阪「拿觀光簽避難」　網轟：日本不是中國的醫院

記者林瑩真／編譯

中國「新型冠狀病毒」（武漢病毒）蔓延全球，讓武漢緊急封城，就怕疫情無法控制在中國境內。然而，日本媒體日前在關西機場訪問到一名中國遊客，她坦承自己並非來日本觀光，而是避難，若有不適就會到日本醫院就醫。發言引起軒然大波。

「日本不是中國人的醫院！」日本網友在推特PO出日媒報導的截圖，其中，一名中國女遊客接受採訪，坦承自己是以觀光名義取得簽證，但老實說並不是來日本旅遊，「為了自己跟家人的健康，對不起我來日本了」。

女遊客解釋，自己跟家人都沒有感冒，也沒有發燒症狀，所以才敢從武漢來到日本，「如果有出現什麼症狀的話，會去日本的醫院看醫生」。至於武漢已經關閉機場一事，女遊客則說明，他們是先搭車到廣州，再從廣州搭飛機來到大阪。

女遊客的發言引起日本網友抨擊，「也有沒發燒但感染死亡的案例啊」、「實在說不出因為日本安全而歡迎來日的話」、「日本應該要禁止中國人入境」、「原本安全的日本就因為妳來了變危險了啊」、「這就是中國人，真的是人類的癌細胞」。

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