想躲高乘載…男子找「骷顱頭戴漁夫帽」放副駕　遭警一眼識破

▲骷顱頭假冒副駕。(圖/翻攝自推特/Dept. Public Safety)



記者張方瑀/綜合報導

為了推廣大眾交通工具、舒緩尖峰時刻運輸量,各國許多高速公路都會實施「高乘載」管制。而美國亞利桑那州一名駕駛,竟突發奇想,找來一具骷顱頭並替它有模有樣地穿上衣服,企圖偽裝成乘客,躲過高乘載攔檢,結果還是被警察攔了下來。當地警方也再推特發文表示,「竟想帶骷顱王闖關,你可不是太空超人。」

BBC報導指出,一名來自亞利桑拿周62歲的駕駛,為了躲避高乘載管制,就找來一具骷顱頭,替它帶上卡其色迷彩漁夫帽、穿上破舊的襯衫,並背上一個保冰桶後,直接用黃色繩子綁在副駕駛座上,企圖偽裝成乘客蒙混闖關;但依舊被眼尖的警察給攔了下來。

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY