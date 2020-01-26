武漢肺炎傳播速度若未能減弱　專家：2月4日前將擴大感染

▲武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，截至26日14時，目前大陸境內確診人數達2010人，56人死亡；全球確診病例共2057例。針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引發疫情，研究人員進行了兩項科學分析指出，此新型病毒的傳播速率，是一名患者平均會傳染給2至3人，如果武漢肺炎的疫情未減緩，預測2月4日前會明顯的擴大，估計全球將會有19萬的感染病例。

據《路透社》報導，科學家分析後表示，武漢肺炎疫情是否會繼續擴散，要依控制措施的有效性程度而定；但是必須要阻止至少60%的案例傳染他人，才能有效控制疫情。

參與其中一項科學分析的倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）表示，這波疫情是否能控制在大陸境內不往他國擴散，目前仍然不明朗，從1月18日武漢感染人數已高達4000人來看，平均每個案例都會傳染給2到3個人。

參與第2項科學分析的英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）則表示，傳播速率是「平均每一位感染者會傳染給2.5個人」；研究人員同時也指出，如果武漢肺炎疫情未能逐漸減弱，預測至2月4日前將會明顯擴大。