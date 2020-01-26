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土耳其強震29死、1400多傷　受困瓦礫堆24小時…2歲半女童睜大眼獲救

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記者林瑩真／綜合外電報導

土耳其24日晚間8時55分（當地時間）發生規模6.8強震，造成至少29人死亡、1466人受傷，重災區艾拉齊省（Elazig）有超過10棟建築物倒塌，還有超過20人受困待救。外媒報導，搜救團隊最新救出一名婦人以及她懷中2歲半的女兒。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

綜合外媒報導，地震發生後的24小時，搜救團隊在艾拉齊巿穆斯塔法帕夏區（Mustafapasa）倒塌的建物底下找到了一名婦人阿濟澤（Azize）及她的2歲半女兒郁絲拉（Yusra Yildiz）。影片曝光，搜救人員小心翼翼的將女童從瓦礫堆中挖出，並一路傳遞到外面，目前女童母親仍卡在城牆中，等待搜救團隊想辦法將她救出。

另外，國家醫療救援團（UMKE）搜救人員利用手機聯繫上被埋於穆斯塔法帕夏區瓦礫堆下的婦女阿濟澤（Azize），在震後17小時內將她解救出來；65歲婦女尤迪茲（Ayse Yildiz）則在震後19小時脫困。據土耳其國家災難與緊急情況處理局（AFAD）稱，目前已有44人從艾拉齊省的廢墟中獲救，接連的好消息讓當地人民歡呼不已。

▲▼土耳其24日規模6.8強震，搜救團隊救出受困民眾。（圖／路透）

▲土耳其24日發生規模6.8強震，搜救團隊救出受困民眾。（圖／路透）

內政部長索魯（Suleyman Soylu）指出，馬拉特雅省（Malatya）多安尤（Doganyol）、艾拉齊省分別有4人和25人罹難。土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，震後26小時內，艾拉齊省已發生505次餘震，餘震讓搜救工作更加困難，尚有21人正等待救援。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）參加喪禮表示，土耳其經歷許多地震，國家會耐心的一一克服，希望人民們在最脆弱的此刻展現出不屈服的力量，國家也會全力救災並盡速恢復原狀。

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