武漢封城！各國急撤滯留僑民　美包機送回、法國巴士運至他城

▲武漢封城各國急撤僑，圖為多倫多國際機場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

武漢23日宣布封城防堵肺炎疫情，而美國25日傳出，計畫用包機的方式，撤離滯留在武漢的36名外交人員，另外1000位公民若想隨機離開，則必須自行支付費用。英國、南韓、法國與俄羅斯，也都在研擬撤離僑民的計畫。

綜合CNN與《華爾街日報》報導，美國已經和某間航空公司簽署合約，協助撤離武漢領事館內36名外交官與其眷屬，目前領事館也已關閉。消息人士指出，詳細的計畫仍在擬定，但主要取決於中國政府的態度，屆時機上將有隨行的醫療人員，負責檢測所有人的染病情況；另外1000名滯留武漢的美國公民，若欲乘專機離境，必須自行支付相關費用。

▲南韓仁川機場檢疫站。（圖／達志影像／美聯社）



《每日郵報》報導，英國政府起初表示，應把200多名英國公民留在武漢，避免病毒傳播至英國本土。不過，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）24日卻突然下令官員，檢查目前航班狀況，計畫撤離所有公民。

法國外交部25日表示，該國正計畫撤離滯留武漢的公民，預計安排巴士，允許法國民及其配偶、子女離開武漢，至其他都市進行隔離疫檢。

《韓聯社》26日指出，南韓總理丁世均已召開緊急會議，希望能爭取安排包機，撤離在武漢的500多位僑民與留學生，並將湖北省旅遊安全預警級別，上調至三級紅色預警「建議撤離」。

《俄羅斯新聞社》（RIA）25日援引俄羅斯大使館消息，目前俄方正與中國政府協商，希望能撤離湖北省的俄國公民。俄羅斯國際文傳電訊社（interfax）引述消息人士說法，24日由武漢飛往莫斯科的航班已經取消。

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