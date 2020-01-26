世界最神奇沙漠！絕美千湖沙漠「水比沙子多」　還有魚蝦和海龜

▲千湖沙漠超級美！（圖／翻攝自youtube）

實習記者任珈萱／綜合報導

「大漠孤煙直，長河落日圓」說起沙漠，給人的印象就是漫天黃沙、一片荒涼，如果說在沙漠中可以看到成千上萬的「湖泊」，大家一定會認為是「海市蜃樓」，不過位於巴西北部馬拉尼奧州（Maranhão state）邊界的拉克依斯馬拉赫塞斯國家公園（Lençóis Maranhenses National Park），確實是一個擁有上千湖泊的「沙漠」，這裡年降雨量達到1600毫升，是沙哈拉沙漠的300倍。

綜合外媒報導，這座神奇沙漠名為Lencois Maranhenses，也叫「千湖沙漠」，面積大約1500多公里，是由許多白色的沙丘和深藍色的鹹水湖，年降雨量高達1600毫升；每當雨季到來時，沙丘間會形成一個個清澈的湖泊，由於水溫適宜，因此有許多蝦、魚、鳥類、海龜及蛤蜊，生態相當豐富。

不過「千湖沙漠」在乾旱時，就和一般的沙漠一樣，到處都是漫天白沙，湖泊會變小甚至乾涸；這些平整而光滑的白色沙丘，會從海岸邊向內延伸50公里，就像一件純白的床單一樣，因此被名為「Lencois」，在是葡萄牙語中是指「床單」的意思。

▲影片取自youtube，若遭刪除請見諒。