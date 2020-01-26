日本DMM「狂捐醫療物資」：支援武漢對抗疫情！商店街跟進…口罩大降價

記者林瑩真／編譯
中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）確診病例暴增至1975起，一共56起死亡病例，不少中國遊客從日本返國時，都會爆買口罩作為伴手禮。對此，日本許多商店直接降價，希望中國能加油對抗肺炎疫情。另外，日本娛樂公司DMM董事長龜山敬司也宣布，將捐贈醫療物資支援武漢。
▲▼日本商店降價口罩，希望中國遊客買回去對抗武漢肺炎疫情。（圖／翻攝自微博）
許多中國網友在微博發文表示，日本商店街的藥妝店紛紛製作告示牌，針對中國遊客進行「口罩降價」的優惠，希望中國遊客可以將更多口罩帶回去幫助國人，同時更標註「中國加油」、「武漢加油」等字眼。
最熱門的相關貼文吸引了超過2000則留言及破10萬的讚。網友看見照片相當感動，紛紛留言「我都要哭了」、「我已經哭了」、「非常感謝」、「真的覺得被溫暖了」、「從這點看出日本人的高素養」、「對比中國店家提高口罩價格」。
【拡散希望】新型肺炎と戦う武漢の病院に送る支援物資のリストに、赤十字からの依頼分を追加しました。いずれも確保に苦労しています。DMMが責任を持って最速で届けますので、病院でもメーカーさんでも余分があれば譲っていただきたいです。寄付でも買取りでも結構です。— DMM会長 亀山敬司 (@kameyama66) January 25, 2020
corporate@dmm.com pic.twitter.com/sgC8ii2kbR
雖然目前日本也有3例確診，但日本仍然優先幫助中國對抗武漢肺炎。DMM董事長龜山敬司就在推特表示，將與武漢的紅十字會取得聯繫，捐贈包括N95口罩、外科口罩、一次性醫療口罩、醫療帳篷、防護服、手術服等醫療物資給正在對抗肺炎的武漢醫院，讓中國能加油戰勝疫情。