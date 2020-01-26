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武漢肺炎傳播速率「平均染2至3人」　英專家：疫情恐難抑制中國境內

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲英國研究認為，武漢肺炎的感染者平均會傳染2至3人。（圖／翻攝自微博／武漢中心醫院）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延全球，確診病例超過2000人，其中，中國確診病例就超過1900人。英國進行2項科學研究指出，依照現在的傳播速率，感染武漢肺炎的人平均會傳染給2至3人。

倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心日前公布武漢肺炎的推估報告，至1月18日為止，中國武漢恐怕已經有高達4000人感染新型冠狀病毒（2019-nCoV）。研究團隊相信，該數據推算下來，平均每個感染案例會傳染2至3人。

研究團隊的傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）表示，「這波疫情能否抑制在中國境內，目前仍不明朗」。武漢肺炎是否會繼續擴散，要視控制措施的有效性而定，若想要確實控制疫情，措施必須要阻止至少60%的感染案例再傳染他人。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）的另一項研究則指出，武漢肺炎的感染者平均會傳染給2.5人，若疫情持續不減弱，「預測到2月4日前將會明顯擴大」，武漢會有19萬個感染例，中國其他城市會有感染確診，甚至傳染至其他國家的數據會更頻繁。

另外，英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）以及美國佛羅里達大學（University of Florida）的學者共同發表的論文指出，目前的確診病例僅能反映出5％的實際染病人數。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，假設一種起源於動物的冠狀病毒在去年10月爆發，推斷在今年4月全球都會出現病例，到了2021年4月，可能會造成6500萬人因而死亡。

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