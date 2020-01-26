旅館業員工拿小費買刮刮樂！　用「客人房號選號」幸運刮出百萬大獎

▲民眾春節買刮刮樂試手氣。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

好運擋不住！有一位年約30歲任職於旅館業的男性，今年春節收到客人給的2000元左右小費後，就決定要去買彩券試手氣，並用提供小費客人的住宿房號「7」為幸運號碼，買了一張2,000元刮刮樂，刮開所有開獎區發現竟然刮中了100萬元大獎。

根據開出大獎的彩券行經銷商描述，中獎人是一位年約30歲任職於旅館業的男性，偶爾可以得到住宿客人提供的小費，平時這些額外收入都會選擇購買彩券或捐贈出去做公益，但是刮出大獎的當天中午，收到客人給的2000元左右小費後，就決定要去買彩券試手氣。

請繼續往下閱讀...

該中獎人用提供小費客人的住宿房號「7」為幸運號碼，買了一張2,000元刮刮樂，刮開所有開獎區發現竟然刮中了100萬元大獎，當下一臉不可置信地直呼「太幸運了」，並表示這輩子沒中過這麼多的獎金，這次額外替自己多賺百萬年終真的非常開心，也感謝客人為他帶來好運氣。

台灣彩券指出，今年刮刮樂的2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元，截至24日為止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士車、34個100萬元。