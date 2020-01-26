好運爆棚三連中　中年男子這樣做！刮出10萬、3萬、100萬大獎





▲彩券行春節刮刮樂買氣夯。（圖／記者呂佳賢攝）

記者姚惠茹／台北報導

三芝有名中年男子平常沒有買刮刮樂的習慣，今年因為年終獎金領得不錯，決定要直接買一本試試手氣，第一本就幸運刮中10萬元，接著換購再中3萬元，最後又換一本竟然直接刮中100萬元大獎，連中3大獎直呼「真的贏到靠北啊！」

根據三芝彩券行經銷商描述，中獎人是一位住在投注站附近，約莫50歲左右的中年男子，平常沒有買刮刮樂的習慣。今年因為年終獎金領得不錯，因此決定要直接買一本試試手氣，很幸運的其中一張刮中10萬元。

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該男子接著又回到彩券行換購一本，這本裡面竟然也有一張刮到3萬元，因此又換了一本帶回去跟家人一起同樂，沒想到隔天一早投注站剛開門，中獎人就出現大喊「你們真的是最靠北的投注站啊！真的贏到靠北啊！」，原來客人最後一本竟然直接刮中了100萬元獎金。

台灣彩券表示，三芝共有三家投注站，「快來發彩券行」是唯一一家還沒開過大獎的經銷商，但這家店為全台最北投注站，不少客人認為一定會帶來好運，紛紛進店購買，這位幸運的中獎人就是其中之一。

台灣彩券指出，今年刮刮樂的2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元，截至24日為止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士車、34個100萬元。