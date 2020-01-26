　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／加拿大「疑似」確診1例！南韓確診達3例　大馬最小病例僅2歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲馬來西亞機場海關嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）。

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，目前各國確診狀況如下：

南韓：確診3例

《韓聯社》26日指出，目前南韓出現第3例確診。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應；根據韓聯社25日取得的最新消息，該名男病患目前病情穩定，正在指定醫院接受治療。

《韓聯社》24日指出，有69人須接受新型冠狀病毒隔離篩檢。

加拿大：確診1例

加拿大衛生部門25日晚間證實，收到第一起新型冠狀病毒確認的「推定病例」（presumptive case），患者為一名來自湖北省50歲中國籍男子，他在22日抵達多倫多後出現呼吸道疾病症狀，第2天自行就醫。聲明中指出，該名男子病情穩定，正在院內治療，他的家屬也都在隔離中。

馬來西亞：確診4例

據《世界日報》報導，最新發現的確診病例是一名來自武漢的40歲男子，他是22日從新加坡搭巴士抵柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。

馬來西亞衛生部門25日證實，境內出現3例確診個案。根據星洲網報導，3人為親屬關係，均來自武漢，也是新加坡66歲確診病患的親人，現正接受隔離治療，目前情況穩定。

另據馬來西亞東方日報取得的消息，此次確診的3個病例與新加坡66歲確診的中國籍男性患者為家屬，分別是他的七子、2歲及11歲孫子。據了解，該家族一行10人於本月20日自廣州飛往新加坡旅遊，隨後66歲中國籍男子確認感染武漢肺炎。

澳洲：確診4例

澳洲25日上午確認維多利亞省一起確診案例後，根據最新消息，新南威爾斯省也證實有3起確診病例，讓澳洲總感染2019新型冠狀病毒的病例來到4人。衛生官員表示，新一波感染武漢肺炎的患者為3名男性，分別為53歲、43歲及35歲，3人都是剛從武漢回到澳洲，目前已處於隔離狀態。

澳洲衛生部長Jenny Mikakos稍早表示，維多利亞省確認的武漢肺炎確診病例50多歲男子，上周自中國返回澳洲，這是澳洲首個確診病例，目前正在墨爾本的醫院接受治療。

此外，澳洲25日也針對中國湖北省發布最高等級旅遊警示，呼籲澳洲公民不要前往當地旅遊。

日本：確診3例

日本境內已出現第3例確診個案，是名30多歲來自武漢的女性。根據厚生勞動省最新消息，她因旅遊來到日本，但出現發燒症狀，如今證實感染武漢肺炎。

日本厚生勞動省先前指出，日本首例武漢肺炎確診病患為30多歲住在神奈川縣的中國籍男子，第2例為居住在武漢市前往東京旅遊的40多歲男性。

法國：確診3例

目前法國已有3例確診，分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

越南：確診2例

據報導，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

新加坡：確診3例

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

美國：確診2例、疑似1例

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日宣布，芝加哥一名60歲女子從武漢返美後，確定感染新型冠狀病毒，為全美第2例。

另外，21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診，將檢體交由檢驗中心後確診。

疑似病例為武漢留學生，從德州入境後被檢查出疑似症狀，立刻受到隔離。

泰國：確診5例

泰國公共衛生部24日宣布，發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

世衛組織：全球845例

世界衛生組織織（WHO）24日發表的數據，全球新型冠狀病毒確診病例通報數新增至845例，其中中國境內共830例，包括177例重症和25例死亡。

世界衛生組織宣布，中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，雖然疫情在中國境內屬於緊急情況，但尚未演變為全球公衛危機；WHO評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。

►北韓「鎖國防疫」再出招！　傳平壤-北京航班取消直到2月10日
►《刺胳針》：武漢肺炎親人傳染率達83％　「人傳人」類似SARS
►確診人數僅5％！研究預測：10天後武漢27萬人染病　2021年全球6500萬人亡

ET快訊
加拿大「疑似」確診1例！大馬再添1例…年僅2歲　各國疫情一次
當年校花淪幫傭！人夫拍照炫耀「妳那麼難追，還不是給我當保姆」
武漢肺炎「湖北一天新增13死」共55死　陸官方證實：用抗愛滋
命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」與總統大位擦肩　一個動作讓面相改了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本連續10年「輕生人數下降」　政府政策奏效…將加強輔導！

俄辣媽電梯內遭前夫強奪小孩　「當場踹爆葡萄串」傷太重…醫直接割下！

不斷更新／加拿大「疑似」確診1例！南韓確診達3例　大馬最小病例僅2歲

華人媽帶5歲女到麥當勞　傻眼遇陌生小男孩亂入…中東爸反嗆

生日趴遇合唱團！幫唱「專業高低和聲」生日歌　推特瘋傳影片：起雞皮疙瘩

澳洲發現地表「最古老物質」　來自70億年前宇宙星塵

亞洲航空開餐廳！專賣「陸地乘客」飛機餐　濃濃東南亞風味

女友被搭訕！他與路人起爭議「挨一拳倒地」撞破頭骨慘死

快訊／美國加州發生「規模4.6地震」　洛杉磯有感晃動

老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

馬來西亞3例確診！南北半球全失守　武漢肺炎全球1287人感染41人亡

日本連續10年「輕生人數下降」　政府政策奏效…將加強輔導！

俄辣媽電梯內遭前夫強奪小孩　「當場踹爆葡萄串」傷太重…醫直接割下！

不斷更新／加拿大「疑似」確診1例！南韓確診達3例　大馬最小病例僅2歲

華人媽帶5歲女到麥當勞　傻眼遇陌生小男孩亂入…中東爸反嗆

生日趴遇合唱團！幫唱「專業高低和聲」生日歌　推特瘋傳影片：起雞皮疙瘩

澳洲發現地表「最古老物質」　來自70億年前宇宙星塵

亞洲航空開餐廳！專賣「陸地乘客」飛機餐　濃濃東南亞風味

女友被搭訕！他與路人起爭議「挨一拳倒地」撞破頭骨慘死

快訊／美國加州發生「規模4.6地震」　洛杉磯有感晃動

老公玩笑話指定晚餐　日本人妻做最色情料理：看影片學綑綁

發源於明代反映時代變革　武強木版年畫列非物質文化遺產

過年如何堵住親戚的嘴？　蔡阿嘎「靠X問話大反擊」讓長輩不敢繼續嘴

圍爐吃鍋又喝酒、熬夜打牌...醫曝「最慘下場」：小心眼血管破裂

新年求好運、發大財！　6間「有求必應」財神廟

過年衝一波！大樂透「連碰」包牌法易中獎　拚當頭獎幸運兒

嫌鄰托嬰太吵！狂按門鈴怒飆五字經…瘋女辯：我是跟天公伯對話

旅館業員工拿小費買刮刮樂！　用「客人房號選號」幸運刮出百萬大獎

走春拜月老禁忌要注意！　別帶傘、勿幫朋友「求情」

老翁倒地虛弱呻吟…看到美女警「秒變Man」　滿臉是血說：小傷啦

「白毛總裁」挺坐副駕駛座還饋手　網眼熟：女友森氣惹

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

他大啖「蠕動灰幼鼠」　沾醬「直送嘴」爽笑比讚

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

快訊／美國安排武漢撤僑！

醋男被路人「揍一拳」倒地破頭亡

晚餐名太色情　日人妻學綑綁入菜

地表最古老物質　來自70億年前

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

法乘客搭返家末班機　形容武漢如死城

新加坡飛杭州「2人發燒」全機隔離

生日趴遇合唱團　生日歌超太專業

亞航開餐廳　專賣飛機餐

不斷更新／南韓確診達3例

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

武漢肺炎共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

大陸武漢肺炎疫情失控，根據今天（26日）最新統計，湖北省25日再增13人死亡，另新增323起確診病例，累計確診1052起，大陸累計共有55人死亡。

澎湖傳疑似武漢肺炎　「4人負壓病房隔離」

澎湖傳疑似武漢肺炎　「4人負壓病房隔離」

台商患武漢肺炎還到金巴黎舞廳　法務部凌晨急回應

台商患武漢肺炎還到金巴黎舞廳　法務部凌晨急回應

「我沒病」武漢女四川過年　怒罵村長

「我沒病」武漢女四川過年　怒罵村長

習近平：武漢肺炎快速蔓延、形勢嚴重

習近平：武漢肺炎快速蔓延、形勢嚴重

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

快訊／鋒面對流移入「2縣市大雨特報」全台雨　越晚越冷

陸客不戴口罩遊九份　喊話：歡迎同胞來玩

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」當不了總統

台商趴趴走　金巴黎舞小姐疑中標

「我沒病」武漢女四川過年　怒罵村長

無名網帥「玉井金城武」當爸了！兒子遺傳高顏值基因

單親女星嫁小12歲「弟弟」！兄弟嘲笑酸…她崩潰瘦15kg

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面