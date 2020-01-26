先探／聯邦快遞獲利大縮水

受到營運大環境劇變的衝擊，二○一九年的一年裡，聯邦快遞就一再調降盈餘目標達四次之多；又遭逢對手亞馬遜、聯合包裹的夾擊，可謂內憂外患。

文／蘇彬貴

營運大環境劇變所帶來的衝擊不斷，迫使了美國的包裹及貨物快遞運送的專業業者聯邦快遞公司（FedEx Corp.；股票代號：FDX US Equity），光是在二○一九年的一年裡，就一再地調降了盈餘目標，總計就高達了四次之多。

本會計年度第二季（至一九年十一月三十日為止），該公司的營業收入衰退了三％左右，但是獲利衰退的幅度，卻高達了近四成。除了營運成本的上升之外，亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.; AMZN US Equity）不再大量地透過該公司來運送其貨物，對於聯邦快遞的營運，亦產生極大的影響：累計足足達近九億美元的營業額。另外，在貿易保護（protectionism）興盛的年代所導致全球空運量的萎縮，也正中其要害，因為這正是該公司的核心業務。

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股價曾經出現腰斬

創立於一九九四年中的亞馬遜，一開始還曾是聯邦快遞的大客戶；但是如今，在亞馬遜發展成為美國網路零售業（online retailer）業界的龍頭之後，非但不再一如過去需透過聯邦快遞來幫忙送貨物，而且還成了該公司最大、以及最具致命性的競爭對手，因為亞馬遜自己已經建立了一個全球性的完整通路─貨物已經可以自己來運送。



受到這些利空因素的衝擊，身為S&P 500股價指數中的成分股之一的聯邦快遞，一九年的一年裡，股價是進一步下跌了近九％的幅度，為過去連續兩年的下跌。聯邦快遞股價史上的最高紀錄，為去年一月十八日盤中所寫下的二七四．六六美元。之後反轉走空，一度跌至去年十月九日的一三七．七八美元一個最深谷底；此時，在過去一年又八個半月餘裡，聯邦快遞的股價接近腰斬。

目前其股價雖然在一六○美元附近盤整，然以其營運受困，股價欲振乏力的態勢來看，並不排除進一步創新低的可能性。而就價益比（P/E ratio）方面，根據彭博商業資訊社（Bloomberg）以預估的每股盈餘所計算出來的，目前的聯邦快遞是接近十五倍─如此的低價益比，正顯示了投資人對其未來的展望並不具信心。（全文未完）

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