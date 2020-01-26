惡質囚犯邊逃獄邊縱火...百年古蹟小學一夜燒毀　校友超痛心

▲澳洲小學失火。（圖／翻攝自ABC Kimberley）

記者錢玉紘／綜合報導



澳洲野火危機持續數月，當地居民幾乎是聞「火」喪膽，除了森林之外，也傳出有建築物被人為縱火燒毀的意外。墨爾本的布魯姆小學（Broome Primary School）先前遭到惡意縱火，這是當地最古老的一所學校，建築物本身就是珍貴的歷史資產，現在全被燒光，讓當地居民相當憤怒。

火災發生後，附近的居民都看到陣陣的濃煙竄上天空，雖然火勢不久後就被撲滅，但根據初步估計，已有4間教室、一間教職員休息室以及多個辦公室都已經完全被燒毀。當地消防員霍爾（Glenn Hall）表示，當時學校的屋頂已經被燒到塌陷，難以抵達下方的區域救火。

警方很快就找到兇手，是22歲的女囚犯狄克森（Maude Dixon），她原先被關押在布魯姆地區監獄，為了要逃獄，她在牢房中點火，分散警衛的注意力之後順利翻牆脫逃，逃跑的過程中再次使用一樣的招數，縱火燒了這座小學，並趁混亂逃走。不過，隔天狄克森就在附近的公園內被逮捕，預計會被以兩項縱火破壞罪名起訴。

這座小學的歷史悠久，有部分建築物是在1901年就建成的，是小鎮上的中生活重心，也是許多居民的回憶，火災發生後，許多居民都圍在現場，心痛地看著大火把母校吞噬。

《澳洲ABC News》報導，居民諾克斯（Gwen Knox）1963年進入這所小學就讀，畢業大約20後，再回學校當老師，她表示，這個消息對全鎮人來說都很震驚，「每個人都有不同關於學校的故事可以說，看到它被火燒毀了真的很讓人傷心」。小學董事會成員巴克（Wayne Barker）則說，學校有它的神聖地位，有點像教堂那樣，「對我們的社區是巨大打擊」。