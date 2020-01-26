媽媽請領育嬰留停津貼　爸爸可接棒再請領...父母合計最長可請領1年

▲勞保局表示，同1名子女父母分別可以請領，合計最長時間為12個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

台灣面臨少子化問題，因此政府對於生育福利措施也更加重視，因此不少民眾也會逐漸注意到自己的福利，像是育嬰留停津貼該如何請領相關問題，對此，勞保局表示，若父母均為就業保險被保險人並符合請領條件者，可分別申請6個月津貼，但期間不得重疊，同1名子女的父母，可分別請領，合計最長可請領12個月。

勞保局指出，只要父母都符合就業保險年資合計滿1年以上，子女未滿3歲，就可向雇主申請育嬰留停，請領育嬰留停津貼。父母都是就業保險被保險人且符合請領條件者，可分別申請6個月育嬰留停津貼，只要請領津貼期間不得重疊，同1名子女合計最長可領取12個月的育嬰留停津貼。

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不過，如果生育的如果是雙胞胎或多胞胎，且未滿3歲子女，依性別工作平等法規定同時辦理育嬰留職停薪，且符合育嬰留職停薪津貼的請領條件者，得同時請領不同子女的育嬰留職停薪津貼。

總而言之，同1名子女的父母分別可以請領，合計最長時間為12個月，若是生了二胎、三胎甚至更多，就應該先後個別提出申請。

另外，勞保局表示，養父母只要辦妥養子女的收養登記且有親自撫育的事實一樣可申請，而單親的爸爸或媽媽符合條件同樣可請領。