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澳洲野火燒不停...電台下架有「火」歌曲、歌后也遭殃　網罵：好蠢

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▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

 記者錢玉紘／綜合報導

澳洲野火危機引起全球關注，加上適逢乾燥炎熱的夏天，危機持續。澳洲多家電台決定，將會把歌名或歌詞中有「火」（fire）的歌曲從電台的播放清單上移除，以免已發爭議。但這個決定卻讓部分聽眾不滿意，在社群媒體上表示「真的很蠢」。

澳洲媒體報導，由於野火危機，旗下有多個電台的「Hit Network」決定，將審查任何可能含有「不當內容」的歌曲，另一個主要播報體育與搖滾歌曲的姊妹電台網「Triple M」也決定將幾首歌曲下架。

電台母公司「Southern Cross Austereo」的一名發言人指出，「有許多地區都受到災難性的破壞，基於尊重，我們已經在兩個電台往內移除任何被認為不適當的歌曲」。

雖然發言人沒有特別解釋審查標準，但「Hit Network」比較聚焦在幾首具知名度的流行歌，例如澳洲歌后Sia的歌曲「Fire Meet Gasoline」（字面上直譯為「大火碰上汽油」）。《每日郵報》則報導，任何提到火（fires）、燃燒（burning）或難以呼吸（ finding it difficult to breathe）的歌曲都可能成為黑名單。

另一名來自澳洲廣播網（Australian Radio Network）的發言人則說，他們本來就會依據觀眾的回饋，定期整理播放清單，並且特別注意這些歌曲會如何影響觀眾，尤其現在野火造成這麼大的破壞。

不過，這個決定也在社群媒體上被許多網友攻擊，有人留言提到，「我們國家也變太軟弱了，過去我們是最堅強有韌性的族群，現在變成笑柄」、「真的很蠢，這是完全不必要的動作」。

▼Sia澳洲知名歌手，但她的歌因提到大火有關字眼，遭電台下架。

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