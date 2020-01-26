澳洲發現地表「最古老物質」　來自70億年前宇宙星塵

▲隕石想像圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

科學家在一顆1969年撞擊澳洲的隕石中，發現了最早可追溯到70億年前的宇宙星塵，為人類在地球上發現最古老的固態物質，歷史甚至比我們的太陽系還早了25億年。

綜合外媒報導，這枚隕石墜落在澳洲維多利亞州穆契生鎮（Murchison），來自美國和瑞士的研究團隊從中取得40顆被稱為「太陽前顆粒」(pre-solar grains) 的塵埃進行分析。

每當恆星死亡時，恆星上的粒子會飄入宇宙，併入新星體，這種粒子就被稱為「太陽前顆粒」。芝加哥菲爾德博物館館長、芝加哥大學副教授赫克（Philipp Heck）表示，這種粒子是真正的恆星樣本。

研究人員將隕石碎塊磨成粉末，藉此檢測內部微小顆粒。為了判定這些星塵的年代，科學家利用一種特殊的元素氖21來測量其年分。由於宇宙射線遇到物質時能形成新元素，當粒子暴露在宇宙中越久，形成的元素也就越多，藉此斷定年代。赫克形容，這樣好比在暴雨中放置一個水桶，透過水桶中的水量，就能推測它在雨中暴露的時間。

研究團隊驚訝發現，其中一些太陽前顆粒，竟是有史以來發現過最古老的星塵。太陽大約於46億年前形成，地球則於45億年前形成，而這些顆粒年代至少都在46至49億年前，最古老的甚至能追溯到75億年前。

赫克表示，只有10％的顆粒年齡超過55億年，他相信其他隕石中可能存在更古老的太陽前顆粒，只是尚未被人類發現。科學家表示，這次發現，為新恆星是否以穩定速度形成，以及新恆星在不同時間段數量是否不同提供了線索。這份研究被發表在《美國國家科學院院刊》上（Proceedings of the National Academy of Sciences）。