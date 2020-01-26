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泰國開設大麻診所　第1天開幕就擠爆...預計開77家

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▲▼大麻植株 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大麻植株 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國第1家醫用大麻診所在6日開幕，提供大麻油治療從肌肉疼痛到癌症的各種疾病，診所大廳在一大早就坐滿求診的病患，而當中有很多是癌症患者。雖然醫用大麻在2018年底合法化，但娛樂用的大麻目前還是被法律禁止，根據泰國公共衛生部的計劃，泰國各地計劃開設總共77家大麻診所。

大麻診所在第1天就接待了400多名患者，公立醫院的醫生普拉斯特·蒙科西里（Dr. Prasert Mongkolsiri）表示，至少大麻能改善病患的生活質量，減輕因為服用十幾二十年的藥物，所帶來的副作用影響。

現年29歲的病患Nuthjutha Ulpathorn患有腦性麻痺，因而無法走路並說話混亂，但在接受基於醫用大麻的藥物治療之後，睡眠變得更好，胡思亂想的症狀也減少了。

另外患有淋巴結癌的Chamroen Nakurai，原本只能透過非法的管道取得大麻，用來減輕化療時的副作用，但現在診所設立後，就可以用合法的管道來接受治療。

衛生部長阿努汀·查恩維拉庫（Anutin Charnvirakul）6日參觀了診所並表示，希望盡快將補助納入健保。

除了醫療用途外，醫用大麻也被政府視為經濟增長的潛在來源，並建造了種植、生產的設施。市場分析師Prohibition Partners曾在2019年表示，亞洲的醫用大麻市場在2024年可能會達到58億美元（約台幣1740億元）。

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