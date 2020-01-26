拓凱董座沈文振多元佈局　三倍價值理論拚賺一股本

▲拓凱董事長沈文振成功推動公司轉型為複合材料大廠，並以追求三倍以上的創新價值為經營理念。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

碳纖維複合材料大廠拓凱董事長沈文振，向來以「利他、共好」為處事原則，成功推動公司轉型，並以追求三倍以上的創新價值為經營理念，不僅讓拓凱拿下全球碳纖維網球拍市占率冠軍，更因航太、安全帽、E-Bike等多元領域佈局，法人預估2019年獲利可望賺逾一個股本。

沈文振表示，當年碳纖維材料多用於航太產業，但這種量輕質堅的複合材料能應用在多元領域，而他最重視的就是複合材料能產生多大的市場價值，以此定調拓凱應追求三倍以上的創新價值。

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像是目前市場上以熱固型的複合材料為大宗，雖然具有耐熱耐壓及抗腐蝕的優點，但是回收不易，沈文振反而堅持使用較為環保的熱塑型材料，掌握到產業對於複合材料應用的發展趨勢，也因多元化的發展，讓拓凱的產品質量不斷向上提升。

▲全球前五大的網球拍品牌，就有四家是拓凱的客戶，拓凱在全球市場拿下三成的市占率，穩坐全球第一寶座。（圖／拓凱提供）

依據統計，2018年拓凱的碳纖維網球拍產量已達120萬支，全球前五大的網球拍品牌，就有四家是拓凱的客戶，在全球市場拿下三成的市占率，穩坐全球第一寶座。

為配合自行車品牌大廠客戶需求，拓凱董事會通過啟動東南亞投資計劃，斥資1500萬美元、約新台幣4.6億餘元，在越南平陽省規劃分期建置新廠，第一期將以自行車後段產品暨組裝基地為主，第二期工程則將規劃安全帽、球拍等生產線。

▲拓凱為配合自行車客戶南向佈局，日前宣布斥資1500萬美元，在越南平陽省啟動擴建新廠計劃，預計2020年首季投產。（圖／拓凱提供）

展望後市，拓凱因熱塑材料（TP）、球拍及安全帽產品出貨持續增加，且大陸新鴻洲在模具射出及電子元件年增幅達20％以上，法人預估2020年合併營收目標可達雙位數成長。

拓凱跨海投資的越南新廠，預計於2020年上半年完工投產；在利多消息激勵下，法人預估拓凱2019年合併營收可望挑戰72.5億元以上，今年則將挑戰80億元以上，續創新高可期。