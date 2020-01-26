自助餐「南霸天」漢來美食今年再展店　挹注營運動能可期

▲漢來美食旗下自助餐廳漢來海港，今年下半年預計於新北市中和再度展店，進駐地區型百貨吸客。（圖／漢來海港提供)

記者林淑慧／台北報導

台灣人聚餐熱衷吃到飽的自助餐廳，為餐飲業創造年年成長的高業績，「南霸天」漢來海港表示，今年下半年預計於新北市中和再度展店，進駐地區型百貨吸客，另外旗下獨家引進的美國歷史最悠久「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，除了為自助餐營運加分外，未來也有展店規劃，可望成為集團成長新動能。

針對今年餐飲市場展望，漢來海港品牌長劉子銘表示，去年下半年開出全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」、輕蔬食「五梅先生」及漢來上海湯包第3家分店，搶攻外食族及家庭客，業績表現超乎預期，在多了三間排隊餐廳下，以廚藝取勝的漢來美食今年營運可望更加分。

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▲漢來海港品牌長劉子銘（圖中）表示，獨家引進的美國歷史最悠久「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，除了為自助餐營運加分外，未來也有展店規劃，可望成為集團成長新動能。（圖／漢來提供）

其中，「漢來上海湯包」為全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，繼2017年9月於台中中友百貨開出首間分店後，就引起大眾關注，2018年6月台南南紡購物中心開幕，不僅創下平均日周轉率超過七次的佳績，單店首月營收更突破700萬元，成為集團品牌中的小金雞。

經過潛心研發及市場調查，漢來美食去年下半年開出兩個全新品牌，超市型火鍋「潮之鍋物」及輕蔬食「五梅先生」首站從高雄創始點出發，進駐漢神百貨重新改裝的美食街，雖然都屬於座位數不多的小型店，但因美食街全時段的營運時間，營收均突破預期。

▲漢來美食獨家引進美國歷史最悠久的「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，為旗下自助餐廳「漢來海港」營運加分。（圖／漢來提供）

展望後市，漢來美食表示，透過美味、高CP值的口碑快速遠播，在成功的試過市場水溫後，這兩個小成本、展店門檻較低的品牌，應可從今年開始快速在全台六都插旗拓點。

依據財報，漢來美食2019年11月合併營業收入為3.06億元，較上月成長6.4%，與2018年11月業績相比，成長22.7%；2019年累計前11個月營收達34.29億元，較前年同期增加3.01億元，成長幅度為9.6%，單月及累積營收雙創歷史同期新高。