瞄準宅經濟！沈宗桂接手嘉里大榮十年　衝出翻倍營收

▲嘉里大榮集團董事長沈宗桂接手十年，推升公司合併營收從50多億元到超過100億元，繳出營收翻倍成長的成績單。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

過年是全家團圓的時刻，也是物流業者搶攻「宅經濟」的好時機。嘉里大榮董事長沈宗桂總比同業領先一步，早在三年前就併購快遞公司成立「嘉里快遞」，瞄準「宅男／宅女的新經濟」，推升嘉里大榮的合併營收從50多億元到超過100億元，接手十年衝出營收翻倍成長。

嘉里大榮前身為「大榮汽車貨運」，2008年因遇全球金融海嘯陷入危機之際，由香港嘉里物流集團入主，物流業老手沈宗桂被延攬上任董座，十年來持續革新，經營團隊從一個核心運營，目前已轉型發展出12個核心業務。

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▲嘉里大榮集團董事長沈宗桂是物流業老手，十年來持續推動創新服務，像是提前佈局醫藥物流，短短二年就轉虧為盈。（圖／翻攝自嘉里大榮官網）

沈宗桂指出，面對宅經濟與新經濟時代，嘉里大榮啟動公司的轉型、創新，迎接智慧物流的來臨。經營團隊結合數位科技與既存的營運模式過程，從營運流程、價值、重視顧客需求、數位轉型、尋找新的高效率的營運方式，以達到價值創新的目標。

早在2011年，嘉里大榮就領先同業，成立醫藥、冷鏈等專業車隊，進行醫藥、蔬果等配送服務，並為此投資不同車型，來讓客戶分流，還成立家具、家電等組裝車隊，搶攻年產值上看6億元的組裝商機，凸顯嘉里大榮跳脫物流業貨運、以客製化服務取勝的競爭門檻。

▲嘉里大榮集團啟用桃園第二國際物流園區，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／嘉里大榮提供）

「做別人不做的事，才能創造更多附加價值。」沈宗桂表示，像當年投資醫藥物流一開始虧損，但是短短二年就轉虧為盈，嘉里快遞則是定位為「隨叫隨到、定時定點」的都會型快遞服務，均成為挹注公司營運成長的動能。

展望後市，沈宗桂表示，嘉里大榮強調其一步到位的全方位供應鏈物流服務， 2019年1月公司併購科學城物流，更能服務到科學園區高科技電子產業上、中、下游供應鏈廠商之保稅倉儲物流服務。橫向整合集團中各公司資源，舉凡資訊數位化轉型及雲端串接，尋找更高效率營運方式，可望創造長遠的品牌價值及成長的動能。