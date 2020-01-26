跑進義大利秘密花園！雲朗張倚蘭以劍橋「數學橋」自許接軌國際

▲雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭在歐洲拓展飯店市場時，喜歡在義大利不同的街道上慢跑，成為她與這個夢幻國度最美的交集點。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

過年期間大魚大肉帶來熱量破表，雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭靠著跑步維持苗條身材，不僅大嗑澎派年菜也不擔心，想起過去在歐洲拓展飯店市場時，在不同的街道上慢跑的回憶，也成為她與義大利這個夢幻國度最美的交集點。

雲朗為台灣最大高端連鎖觀光飯店集團，也是唯一進軍歐洲市場者，旗下擁有位於日月潭的雲品頂級觀光飯店、二度蟬聯米其林三星殊榮的君品酒店，事業觸角並跨足義大利，目前在義擁有六家飯店及莊園，去年三月更打造出君品Collection宴會平台，在觀光業不景氣中異軍突起。

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▲雲朗集團旗下的Palazzo Venart雲水之都，是座落於大運河畔的花園酒店，推開酒店後花園的鐵門，瞬間就能進入威尼斯的中心。（圖／雲朗提供）

憶及拓展歐洲市場的過往，張倚蘭說，常常有人問她在義大利這麼適合渡假的地方出差，是一種什麼樣的心情？而她總是半開玩笑地回答：「起碼出差的義大利是這麼地美麗。」她總是選擇在清晨或是黃昏，換裝、穿上跑步鞋，開始在羅馬、威尼斯、溫布利亞、皮埃蒙特和佛羅倫斯探險。

「好喜歡在威尼斯跑步，因為時間在這個城市裡，好像跟我一樣也迷了路。」張倚蘭說，雲朗集團旗下的Palazzo Venart雲水之都，是座落於大運河畔的花園酒店，推開酒店後花園的鐵門，瞬間就能進入威尼斯的中心。

至於慢跑路線，張倚蘭建議，從雲水之都的後花園出發，只要五分鐘跑程（大約一公里）就能到達著名景點里阿爾托橋（Rialto Bridge），最好在早上七點前開跑，沿著橋邊能看到魚市場的攤販架設攤位，再沿著「To St Marco」的黃色標誌順行，約莫二公里路程即能到達聖馬可廣場。

▲張倚蘭（右一）以劍橋大學很有名的「數學橋」自許，要以穩定的數字和業績橋樑為基礎，帶領雲朗集團跨出台灣與國際接軌。（圖／記者季相儒攝）

「廣場上高聳的教堂有著藍色的拱門，裡面細密的石頭拼畫，默默跟我們敘述聖經的故事，教堂上四匹栩栩如生的銅馬，與每一根不一樣的大理石柱子，聽說都是十字軍東征從伊斯坦堡運來的戰利品。」張倚蘭笑說。

這條路徑上有著威尼斯的飛獅，高高地守護著義大利的臨海邊界，總督府（Doge Palace）則有著粉紅色的石頭牆，與再浪漫不過的長廊，這樣的視覺，在每一個時段、每一個季節，都讓慢跑中的張倚蘭駐足。

展望後市，張倚蘭以劍橋大學很有名的「數學橋」自許，以穩定的數字和業績橋樑為基礎，帶領雲朗集團發展無限創意，希望團隊以「橋梁」的精神，跨河、跨海、跨越邊界，並且跨出台灣，與國際接軌。