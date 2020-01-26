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雲朗跨足義大利佛羅倫斯　張安平抒懷：做值得的事！

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記者林淑慧／台北報導

營運邁入第11年的雲朗觀光集團，佈局歐洲市場再下一城。執行長張安平表示，集團位於義大利佛羅倫斯的第六處據點正在籌備中，而佛羅倫斯為西方文藝復興的發源地，於千年的古都舊蹟佈局，可望為雲朗集團的下一個十年奠定發展基石。

▲雲朗觀光集團執行長張安平表示，集團旗下在義大利的第六個據點，為佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築Palazzo Portinari Salviati，將翻修為現代化飯店。（圖／記者季相儒攝）

▲雲朗觀光集團執行長張安平表示，集團旗下在義大利的第六個據點，為佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築Palazzo Portinari Salviati，將翻修為現代化飯店。（圖／記者季相儒攝）

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雲朗集團從一擁有三十年歷史的本土旅館集團，蛻變為全台最大高端連鎖觀光飯店集團，旗下擁有日月潭的雲品觀光飯店，二度蟬聯米其林三星殊榮的君品酒店，事業觸角更跨足義大利，目前在義擁有六家飯店及莊園，成為台灣飯店業搶攻國際市場的領頭羊。

雲朗集團執行長張安平除了熱愛文藝復興時期的藝術與文化，也將位於歐洲的飯店版圖視為家族的文化志業，像是集團旗下「蓉莊」，鄰近千年古城佛羅倫斯，在他眼中，蓉莊裡保存歷史悠久的壁畫，像是「歷史漣漪中的幽光隱晦不停閃爍著。」

談及對義大利佛羅倫斯的喜愛，張安平說，佛羅倫斯作為西方文藝復興的發源地，有過輝煌的豐功偉業與盛事創意，「義大利如果沒有佛羅倫斯，也就沒有義大利，其實連義大利這種語言也是源出於佛羅倫斯。」

▲雲朗觀光集團旗下的雲水之都，如同威尼斯多變的光影，帶給旅人迷幻般的體驗。（圖／雲朗提供）

▲雲朗觀光集團旗下的雲水之都，如同威尼斯多變的光影，帶給旅人迷幻般的體驗。（圖／雲朗提供）

「歐洲如果沒有佛羅倫斯在社會、經濟、政治及思想上的突破，也大概不會有17、18世紀歐洲的啟蒙時代，也就是說，現在的摩登世界及自由民主的政治及資本市場，可能也根本不存在。」張安平說。

雲朗旗下位於義大利的蓉莊，最初是一個當地貴族的居所，蓉莊裡保存著歷史悠久的壁畫，古典雅緻的傢俱，摻雜著溫暖與浪漫情愫。張安平說，在這千年的古都舊蹟中，細細品味人類的文明精華，「一切的功利機巧、貧富貴賤、人文理想、庸俗物質、後現代主義、哲學玄學，都融合在這霎那間的永恆。」

自謙為「Innkeeper」（驛站主人）的張安平，期許雲朗與義大利在地歷史、藝術與人文深刻連結，以此訴說自己做為驛站主人的初衷，打造旗下每一個獨特的驛站，款待每一位旅人住進有如異鄉的另一個家，進而與在地文化產生連結，找到人生中值得做的事。

▲雲朗觀光集團董事長辜懷如（圖左）表示，雲朗觀光集團專注於歷史文化的修復，期許讓文藝復興的榮光再現。（圖／記者季相儒攝）

▲雲朗觀光集團董事長辜懷如（圖左）表示，雲朗觀光集團專注於歷史文化的修復，期許讓文藝復興的榮光再現。（圖／記者季相儒攝）

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