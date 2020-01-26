過年衝一波！大樂透「連碰」包牌法易中獎　拚當頭獎幸運兒

▲不少民眾在春節期間會買張大樂透碰碰運氣，不妨試試「連碰」包牌法，藉此提高中獎機率。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著農曆新年的到來，許多人習慣買張彩券來試試手氣，加上大樂透春節大紅包，更是帶動一股民眾集資包牌的熱潮，儘管買彩券主要是機率和運氣問題，不過投注站老闆表示，「連碰」包牌法是提高勝率的小秘訣，有機會以小搏大，一夕成為億萬富翁。

旺的好施公投注站老闆施竣耀表示，農曆過年期間，許多民眾經過彩券行，都會習慣買張彩券或刮刮樂來試試手氣，且每年春節期間，台彩獎金都會加碼，刺激一波買氣。舉例來說，平常買50元、100元小試身手的民眾，過年期間也會跟著加碼買500元到2,000元不等。

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按照過往經驗，大樂透在春節期間深受民眾喜愛，不少人願意集資拚頭獎或是加碼活動，不過到底如何買大樂透，才更容易中獎？施竣耀指出，最熱門的是「連碰」包牌方式，只要多一個號碼，就能提升中獎機率。

大樂透的基本玩法是從01到49個號碼中，任選6個號碼投注，只要選超過6個號碼，就稱為「連碰」。施竣耀說，最常見的是「7連碰」，也就是包下7個號碼，共下7注350元，若幸運對中當期6個獎號，加上特別號，除了抱走頭獎外，還能得到6注貳獎獎金，即便只對中3個獎號，也能得到4注普獎獎金，也就是有1,600元可入袋。

選定號碼的數量越多，投注金額也會跟著拉高，8連碰累積獎金速度更快，只要花1,400元，中3個號碼可拿回4,000元，而9連碰、10連碰則分別要花4,200元、10,500元，適合與親朋好友或同事一起集資拚頭獎。