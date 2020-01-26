理財菜鳥買基金有方法！　法人建議先從興趣出發　輕鬆滾出人生一桶金

▲不少年輕人談到理財投資，往往覺得門檻很高，不過專家建議，可以從自身的興趣下手，尋找適合的投資標的。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

新的一年就靠學習理財脫胎換骨，中信投信表示，年輕人可使用的資金有限，市場上可投資標的多，還要挑進場時機，可能引發選擇困難，因此為避免這樣的狀況，除了依照自己興趣挑選基金，可透過定期定額每月投資，不但能掌控收支，還能分散投資風險，不用擇時進場。

中國信託智慧城市建設基金暨中國信託智能運動基金經理人張晨瑋表示，挑選投資標的有一個很簡單的方法，就是「投其所好」，透過自身興趣，尋找相關投資標的。因為結合著興趣因此相對熟悉，無論是要做資料調查或是研究，也相對輕鬆，比較容易理解，不會太有距離感。

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張晨瑋說明，2020東京奧運逐步接近，根據過往經驗，運動用品商將搶搭奧運商機，結合運動賽事與明星推出新品。回顧過去，運動品牌Nike每4年就迎來奧運帶來的營運小周期。此外，摩根史坦利（Morgan Stanley）預期，未來5年全球運動休閒市場，將由目前的3,330億美元，增加至4,830億美元，上調未來5年的年複合增長率至8%。

對於運動賽事有興趣的民眾來說，相關資訊的掌握度相對高，布局於相關企業的基金，就成為投資首選。舉例來說，運動、電競等產業都在中國信託智能運動基金的布局範圍內，也是市場上唯一一檔以運動為投資主題的主題式基金。除了布局於知名的運動品牌之外，包含線上串流、手遊、負責舉辦演唱會的企業等，也都在選股範圍內。

除了運動賽事外，張晨瑋指出，近年電競產業正熱，與過去單片遊戲要價60美元相比，遊戲大廠採行低價訂閱，不僅讓企業端穩定現金流量，還可利用客戶資訊增加黏著度，因此有最強商業模式之稱，因此預期電玩類股熱度將逐步增溫，先行者將在硬體提供商，之後逐步轉往軟體相關。

隨著全球邁入5G時代，對於相關議題有興趣的投資人，也可聚焦於智慧城市建設商機。張晨瑋表示，該產業應用到城市中的公用系統、交通系統、安全防護、環境監控等相關企業，同時透過基金在新興產業與穩定性高的成熟產業間靈活配置，可有效降低單一產業或國家或區域的波動風險。

中信投信表示，投資必須要越簡單越好，若能夠從生活周遭來尋找投資的靈感，相信對於理財新手來說，都會容易得多。此外，對於年紀尚輕，才開始起步理財的年輕人而言，透過長時間定期定額，投資於跟隨趨勢的基金當中，一定可以看到時間複利的效果。