近八成上班族搶賺節慶財　薪水不夠用、沒年終是主因

▲近八成上班族搶賺節慶財，薪水不夠用、沒年終為主因。（圖／翻攝自pixabay）

記者余弦妙／台北報導

根據行政院主計總處調查，全台近400萬上班族年薪不到49萬，意味著上班族為低薪所苦。根據1111人力銀行調查，7成8的上班族都會利用節慶旺季兼差、打工幫自己多賺一點年終獎金。

1111人力銀行表示，上班族有意用時間來換取金錢，主要的原因包括薪水不夠用或增加收入為62.3%、年節或節慶工作機會多為32.9%、年節或節慶時薪比較高為29.3%、打發時間為21.8%以及公司沒年終幫自己賺年終為15.4%。

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進一步從產業別來做交叉分析，會發現民生、服務業的從業人員打工兼差意願最高。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，台灣的低薪現況有多嚴重，從主計總處公布的受僱員工全年總薪資統計結果就能看的出來，目前有50%的受僱員工年薪在49萬以下，還有30%的受僱員工年薪只有37.2萬，等於3成上班族工作一個月，加計加班費、各種獎金平均只能領到3.1萬。

何啟聖分析，低迷的薪資收入促使上班族向外找財源，而每年的12月份開始到農曆年前，是零售業與餐飲業的銷售旺季，消費者採購年貨、送禮、尾牙、聚餐的需求都會大幅增加。

何啟聖說，以去年同期為例，107年餐飲業12月份的營業額比11月增加了105億元，零售業營業額也增加超過150億元，為了應付鉅增的消費力道，民生服務業在年前會釋出大量的短期人力需求，對於相關產業的從業人員來說等於處處都是工作機會，根據1111人力銀行資料庫顯示，12月份就有超過8.5萬個兼職工作機會，其中以餐飲服務業釋出的工作機會最多。